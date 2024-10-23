الرئيس عباس يلتقي مع الرئيسان المصري و الصيني

MENAFN - Palestine News ) قازان /PNN / التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير للرئيس الصيني، على مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية، وكذلك الشكر على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الصين للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس ابو مازن أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة فلسطين مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وكان الرئيس قد وصل مساء أمس إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس

عن سعي دولة فلسطين إلى الانضمام لعضوية مجموعة البريكس.

من جهة ثانية التقى الرئيس عباس مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما جرى بحث

الجهود المشتركة التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لأبناء شعبنا خاصة في شمال قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مشدد وتجويع للمواطنين تمهيدا لتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية التي انتهكت جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وجدد الرئيس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ورفض دولة فلسطين لأي إجراءات تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين، مشددا على أن دولة فلسطين ستواصل سعيها لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

وأشاد الرئيس بمواقف مصر الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، وجهودها الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما اتفق الرئيسان خلال الاجتماع، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، ومواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين القيادتين.

هذا، وأكد الرئيس لأخيه الرئيس السيسي أنه يقبل دعوته للمشاركة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في القاهرة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.