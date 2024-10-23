فرنسية تقاضي جارها بسبب ديك!

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفعت سيدة فرنسية دعوى قضائية ضد جارها بسبب الإزعاج المستمر الذي يسببه ديكه بصياحه المتكرر، مشيرة في الدعوى إلى أن هذا الصياح المتواصل تسبب لها في صعوبة في التركيز، وحرمان من النوم، بالإضافة إلى إرهاق في السمع.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب، قبلت محكمة مقاطعة "إيريز" الفرنسية، دعوى رفعتها مُدّعٍية لم يتم الإعلان عن هويتها، في منطقة بورغوين غاليو، ضد فرانك، مالك الديك "ريكو"،

من نوع "بانتام".

وحدّدت المحكمة شهر يناير (كانون الثاني) 2025، موعداً للحكم في القضية.





يصيح 15 مرة خلال ربع ساعة!

وقال فرانك خلال استدعائه من قبل السلطات، إن باب قفص الدجاج يعمل وفقاً لنظام آلي مبرمج، إذ يفتح تلقائياً عند الثامنة والنصف صباحاً خلال الشتاء، وعند التاسعة صباحاً في الصيف.

ولفت إلى أنّه وزوجته عندما اقتنيا "ريكو" للمرة الأولى اتخذا كل الاحتياطات لعدم إزعاج الجيران، لذلك فهو عملياً يصيح حوالى 15 مرّة خلال ربع ساعة في الصباح، ثم عدّة مرات بسيطة أخرى خلال النهار.

وذكر أنهما انتقلا من صخب المدينة إلى الريف الفرنسي قبل 25 عاماً للاستمتاع بأسلوب الحياة الريفية، لكنهما أصيبا بالصدمة بسبب الدعوة التي رفعتها جارتهما الوافدة إلى المنطقة في 2021.

وشرح فرانك أنّه حاول حل المشكلة مع جارته من خلال مجلس المدينة، لكن دون نتيجة، مشيراً إلى أن كل الجيران الآخرين أكدوا عدم انزعاجهم من "ريكو".





مواجهة قضائية ودعم شعبي

ولجأت المدعية إلى استغلال نص قانوني صدر في 29 يناير (كانون الثاني) 2021 يهدف إلى "تعريف وحماية التراث الحسي للريف الفرنسي"، وهو ما تسبب بصراع حول تحديد طبيعة حي "بوسيو" في منطقة بورغوين غاليو.

فمن ناحية، يعتقد صاحبا الديك أنهما يعيشان في "بيئة كانت ولا تزال ريفية"، في حين تدعي الجارة أن المنطقة لم تعد ريفية بالمعنى القديم ودخلت عليها التغيرات المدنيَّة والحداثة، وسيتعين على القاضي حسم الأمر أوائل العام المقبل.

ولحسن حظ "ريكو"، فإنه يحظى بمساندة كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ ناشطون صفحة على فيسبوك لدعمه.



