المخاوف تتزايد من أدوية الارتجاع المريئي.. ما البديل؟

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- Khaberni) خبرني - تتزايد المخاوف بشأن أدوية الارتجاع المعدي المريئي، إذ تشير أبحاث إلى ارتباطها بمخاطر صحية خطيرة تتراوح بين الخرف وهشاشة العظام.
وفي ظل هذه الظروف، باتت العمليات الجراحية الجديدة مطروحة كبديل لعلاج هذه الحالة.
ويعد برادلي فليبس، الذي خضع لعملية جراحية في مارس/أذار 2022، أحد هؤلاء الذين شهدوا تحسنًا ملحوظًا بعد الجراحة.
يقول برادلي، البالغ من العمر 71 عامًا، إنه بعد خمس سنوات من تناول الطعام القاسي والعيش على الخبز الجاف، كان بإمكانه أخيرًا الاستمتاع بوجبة دجاج وبازلاء وبطاطس مهروسة بدون ألم أو غثيان، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
تأثرت حالة برادلي بشكل كبير بسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GORD)، الذي يعاني منه ملايين الأشخاص.
ومع تزايد حالات الارتجاع نتيجة زيادة الوزن وقلة الحركة، وظهور القلق بشأن المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام أدوية مثبطات مضخة البروتون (PPIs) على المدى الطويل، من المرجح أن يتزايد الطلب على العمليات الجراحية كحل بديل.
خلال السنوات الخمس الماضية، عانى برادلي من الألم المستمر، حيث كان يشعر بألم في حلقه وضيق في صدره.
وأظهرت الإحصائيات أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة قد تم وصف أدوية (PPIs) لهم، وهي أدوية تُستخدم على نطاق واسع لعلاج ارتجاع الحمض.
وتسبب هذه الحالة عودة محتويات المعدة بشكل مؤلم إلى المريء.
وتشير الأبحاث إلى أن السمنة تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة حالات الارتجاع، حيث يُعاني حوالي 70% من الرجال و60% من النساء من زيادة الوزن أو السمنة.
يمكن أن تتسبب العوامل المهيجة مثل الأطعمة الحارة والحمضيات والكافيين في تفاقم الحالة.
وإذا استمرت المعدة في التعرض لحمض المعدة، قد يؤدي ذلك إلى تلف بطانة المريء وتكوين خلايا غير طبيعية قد تتطور إلى سرطان المريء.
ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج الارتجاع قد تؤدي إلى أضرار على المدى الطويل.
وأظهرت دراسة حديثة أن تناول أدوية (PPIs) لأكثر من 4.4 سنوات مرتبط بزيادة حالات الخرف بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا.
يقول كريس سوتون، المدير السريري للجراحة الهضمية العليا في مستشفى ليستر، إن هذه الأدوية تؤثر على إنتاج إنزيم طبيعي في الدماغ يساهم في إزالة البروتين المرتبط بالخرف.
في المقابل، يُشدد بعض الخبراء على فوائد هذه الأدوية، مؤكدين أنها فعالة للغالبية العظمى من المرضى.
يقول بول غولدسميث، استشاري جراحة في مستشفى مانشستر: "إنها أدوية جيدة، ويجب أن تُستخدم جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة".
تتزايد العمليات الجراحية لعلاج الارتجاع، ومن بين هذه الإجراءات الحديثة عملية "RefluxStop"، التي تضع كرة صغيرة في مكان التقاء المريء بالمعدة، مما يعمل كصمام يسمح بمرور الطعام فقط.
على الرغم من ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن نقص البيانات الداعمة لهذه الإجراءات. ويحذر البروفيسور تيم أندرود من أن بعض العمليات مثل "Linx" بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فعاليتها مقارنة بالإجراءات التقليدية.
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