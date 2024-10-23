المخاوف تتزايد من أدوية الارتجاع المريئي.. ما البديل؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتزايد المخاوف بشأن أدوية الارتجاع المعدي المريئي، إذ تشير أبحاث إلى ارتباطها بمخاطر صحية خطيرة تتراوح بين الخرف وهشاشة العظام.

وفي ظل هذه الظروف، باتت العمليات الجراحية الجديدة مطروحة كبديل لعلاج هذه الحالة.

ويعد برادلي فليبس، الذي خضع لعملية جراحية في مارس/أذار 2022، أحد هؤلاء الذين شهدوا تحسنًا ملحوظًا بعد الجراحة.

يقول برادلي، البالغ من العمر 71 عامًا، إنه بعد خمس سنوات من تناول الطعام القاسي والعيش على الخبز الجاف، كان بإمكانه أخيرًا الاستمتاع بوجبة دجاج وبازلاء وبطاطس مهروسة بدون ألم أو غثيان، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تأثرت حالة برادلي بشكل كبير بسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GORD)، الذي يعاني منه ملايين الأشخاص.

ومع تزايد حالات الارتجاع نتيجة زيادة الوزن وقلة الحركة، وظهور القلق بشأن المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام أدوية مثبطات مضخة البروتون (PPIs) على المدى الطويل، من المرجح أن يتزايد الطلب على العمليات الجراحية كحل بديل.

خلال السنوات الخمس الماضية، عانى برادلي من الألم المستمر، حيث كان يشعر بألم في حلقه وضيق في صدره.

وأظهرت الإحصائيات أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة قد تم وصف أدوية (PPIs) لهم، وهي أدوية تُستخدم على نطاق واسع لعلاج ارتجاع الحمض.

وتسبب هذه الحالة عودة محتويات المعدة بشكل مؤلم إلى المريء.

وتشير الأبحاث إلى أن السمنة تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة حالات الارتجاع، حيث يُعاني حوالي 70% من الرجال و60% من النساء من زيادة الوزن أو السمنة.

يمكن أن تتسبب العوامل المهيجة مثل الأطعمة الحارة والحمضيات والكافيين في تفاقم الحالة.

وإذا استمرت المعدة في التعرض لحمض المعدة، قد يؤدي ذلك إلى تلف بطانة المريء وتكوين خلايا غير طبيعية قد تتطور إلى سرطان المريء.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج الارتجاع قد تؤدي إلى أضرار على المدى الطويل.

وأظهرت دراسة حديثة أن تناول أدوية (PPIs) لأكثر من 4.4 سنوات مرتبط بزيادة حالات الخرف بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا.

يقول كريس سوتون، المدير السريري للجراحة الهضمية العليا في مستشفى ليستر، إن هذه الأدوية تؤثر على إنتاج إنزيم طبيعي في الدماغ يساهم في إزالة البروتين المرتبط بالخرف.

في المقابل، يُشدد بعض الخبراء على فوائد هذه الأدوية، مؤكدين أنها فعالة للغالبية العظمى من المرضى.

يقول بول غولدسميث، استشاري جراحة في مستشفى مانشستر: "إنها أدوية جيدة، ويجب أن تُستخدم جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة".

تتزايد العمليات الجراحية لعلاج الارتجاع، ومن بين هذه الإجراءات الحديثة عملية "RefluxStop"، التي تضع كرة صغيرة في مكان التقاء المريء بالمعدة، مما يعمل كصمام يسمح بمرور الطعام فقط.

على الرغم من ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن نقص البيانات الداعمة لهذه الإجراءات. ويحذر البروفيسور تيم أندرود من أن بعض العمليات مثل "Linx" بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فعاليتها مقارنة بالإجراءات التقليدية.