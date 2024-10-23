دولة الكويت تجدد التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق عولمة عادلة ومستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 10 (كونا) -- جددت دولة الكويت اليوم الأربعاء التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق عولمة عادلة ومستدامة تضمن حقوق جميع الدول وتوفر لها الفرص المتكافئة إيمانا بأنها السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدلا للجميع.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد سيار أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت البند الخاص بالعولمة.
وقال سيار إنه "في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بعالمنا اليوم تبرز أهمية الترابط والتعاون بين الدول لمواجهة هذه التحديات التي تتطلب استجابة جماعية عابرة للحدود.. وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة للجميع".
وأوضح سيار "أن العولمة ليست ظاهرة حديثة بل هي تطور طبيعي لتاريخ طويل من التواصل والتفاعل بين الشعوب ومع ذلك فإن وتيرتها وتسارع تأثيراتها في العقود الأخيرة جعلا من الضرورة إعادة النظر في كيفية استجابة الدول للتحديات التي تفرضها".
ولفت في هذا الصدد إلى مواصلة دولة الكويت تعزيز دورها في المساهمة لبناء نظام عالمي أكثر تعاونا يرتكز على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن التكامل الدولي هو السبيل لضمان الاستقرار والازدهار في العالم.
وأضاف أن البلاد حرصت منذ استقلالها ومن خلال سياستها الخارجية على بناء علاقات متينة مع المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وسلط الضوء على نجاح الكويت في مد جسور التواصل وتقديم يد العون للدول النامية والمنكوبة لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين إضافة إلى أنها تؤمن بأهمية تعددية النظام العالمي القائم على الاحترام المتبادل والتعاون المستدام.
وتطرق إلى ضرورة معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول بتأكيد دولة الكويت على ضمان وجود آليات تعاون عادلة وشاملة.
ونبه إلى أن العولمة يمكن في ذات الوقت أن تكون مصدر قوة إذا ما تم وضع الضوابط المناسبة لها واحترام القواعد العالمية وتعزيز التعاون بين الدول وفقا للمعايير المتفق عليها.
وحول العلوم والتكنولوجيا اعتبر الملحق الدبلوماسي التعاون في هذا المجال ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في عصر العولمة مؤكدا أن التقدم التكنولوجي يسهم بشكل كبير في حل العديد من التحديات الاقتصادية والبيئية. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
MENAFN23102024000071011013ID1108812572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.