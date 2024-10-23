Thursday, 24 October 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت تجدد التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق عولمة عادلة ومستدامة

10/23/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 10 (كونا) -- جددت دولة الكويت اليوم الأربعاء التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق عولمة عادلة ومستدامة تضمن حقوق جميع الدول وتوفر لها الفرص المتكافئة إيمانا بأنها السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدلا للجميع.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد سيار أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت البند الخاص بالعولمة.
وقال سيار إنه "في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بعالمنا اليوم تبرز أهمية الترابط والتعاون بين الدول لمواجهة هذه التحديات التي تتطلب استجابة جماعية عابرة للحدود.. وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة للجميع".
وأوضح سيار "أن العولمة ليست ظاهرة حديثة بل هي تطور طبيعي لتاريخ طويل من التواصل والتفاعل بين الشعوب ومع ذلك فإن وتيرتها وتسارع تأثيراتها في العقود الأخيرة جعلا من الضرورة إعادة النظر في كيفية استجابة الدول للتحديات التي تفرضها".
ولفت في هذا الصدد إلى مواصلة دولة الكويت تعزيز دورها في المساهمة لبناء نظام عالمي أكثر تعاونا يرتكز على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن التكامل الدولي هو السبيل لضمان الاستقرار والازدهار في العالم.
وأضاف أن البلاد حرصت منذ استقلالها ومن خلال سياستها الخارجية على بناء علاقات متينة مع المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وسلط الضوء على نجاح الكويت في مد جسور التواصل وتقديم يد العون للدول النامية والمنكوبة لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين إضافة إلى أنها تؤمن بأهمية تعددية النظام العالمي القائم على الاحترام المتبادل والتعاون المستدام.
وتطرق إلى ضرورة معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول بتأكيد دولة الكويت على ضمان وجود آليات تعاون عادلة وشاملة.
ونبه إلى أن العولمة يمكن في ذات الوقت أن تكون مصدر قوة إذا ما تم وضع الضوابط المناسبة لها واحترام القواعد العالمية وتعزيز التعاون بين الدول وفقا للمعايير المتفق عليها.
وحول العلوم والتكنولوجيا اعتبر الملحق الدبلوماسي التعاون في هذا المجال ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في عصر العولمة مؤكدا أن التقدم التكنولوجي يسهم بشكل كبير في حل العديد من التحديات الاقتصادية والبيئية. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN23102024000071011013ID1108812572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث