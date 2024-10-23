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دولة الكويت: نولي أهمية خاصة لاستخدام الإشعاع الذري لمصلحة الحياة البشرية

10/23/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 10 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء أنها تولي أهمية خاصة لاستخدام الإشعاع الذري الذي يصب في مصلحة الحياة البشرية تحقيقا لمفهوم "الذرة من أجل السلام والتنمية".
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله العبيد أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار تحت بند (تأثير الإشعاع الذري).
وقال العبيد إن ارتفاع مستويات الإشعاعات وما تحمله في طياتها من آثار مدمرة يجعلنا اليوم أمام أمس الحاجة لإيجاد حلول جادة لضمان عدم التعمد باستخدام كل ما من شأنه أن يعرض البشر والبيئة على حد سواء للإشعاعات الذرية الضارة.
ونبه العبيد إلى أنه يجب استخدام تلك الإشعاعات فيما يصب في مصلحة الحياة البشرية أخذا بعين الاعتبار العواقب المستقبلية للأضرار الناتجة من الإشعاعات الذرية والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن.
وأعرب عن تثمين دولة الكويت للجهود القيمة للجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري التي تعمل باقتدار علمي وتتسم باستقلالية بالرأي منذ نشأتها.
وأكد الملحق الدبلوماسي ضرورة إدراج التطورات والنتائج الأخيرة الواردة في تقارير اللجنة المتعلقة بالإشعاع وتعميمها على جميع الدول الأعضاء.
وأشار العبيد إلى أن البلاد تحث الدول الأعضاء كافة على المساهمة في تسهيل مهام اللجنة العلمية عبر تزويدها بما يستجد من معلومات عن مستويات الإشعاع المؤين وآثاره مع دعوتها إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاهتمام اللازم للتوصل إلى أفضل النتائج المرجوة.
وفي السياق لفت العبيد إلى توصل وفد من مركز الكويت لمكافحة السرطان مؤخرا لاتفاق مبدئي يتيح للبلاد الانضمام كمركز إقليمي لمبادرة (أشعة أمل) التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تهدف لتعزيز إمكانية الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للحصول على علاج لأمراض السرطان.
وأضاف أن الكويت حرصت خلال العقود الماضية على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المساهمة في المراحل الثلاث لبرنامج تحديث مختبرات الوكالة في (سايبرسدورف) وفي صندوق مبادرة الاستخدامات السلمية وفي إنشاء مصرف الوقود النووي.
وأشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تفخر باستضافة ثلاثة مراكز خدمة وتعاون إقليمية للوكالة في مجالات الطب والبيئة البحرية بالإضافة إلى الوقاية من الإشعاع والتي اختيرت لمساعدتها في تنفيذ برامجها البحثية ودعم المشاريع الإقليمية الدولية.
وتابع أن البلاد أعادت تعيين مركز أبحاث العلوم البيئية والحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية كمركز تعاون لدى الوكالة لرصد التلوث الإشعاعي في البحار للأعوام 2023-2024.
وحول التعاون في مجال الأمان النووي ذكر العبيد أن الكويت حرصت على تقديم تقاريرها الوطنية لاجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي وتؤكد دعمها والتزامها بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة.
وأضاف أن الكويت أصبحت الدولة ال151 التي تعلن دعمها لتلك المبادرة الدولية من منطلق إيمانها بأن المدونة توفر إطارا شاملا للممارسات السلمية في إدارة المواد المشعة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وختم الملحق الدبلوماسي الكلمة بالقول إن دولة الكويت تدعم المشاريع والبحوث العلمية كافة التي تجريها اللجان المختصة بآثار الإشعاع الذري والرامية إلى التقليل من أخطار الإشعاعات الذرية على العنصر البشري والبيئة.
وأعرب العبيد عن تطلع الكويت للعمل مع الدول الأعضاء في هذه اللجنة لتحقيق الأهداف المشتركة بالقضاء على جميع تأثيرات الإشعاع الذري. (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN23102024000071011013ID1108812571

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