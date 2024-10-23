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قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أنقرة

10/23/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 – 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بأشد العبارات اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف و"الإرهاب" مهما كانت الدوافع والأسباب مؤكدة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب تركيا ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)

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