قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أنقرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 23 – 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بأشد العبارات اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات
الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف و"الإرهاب" مهما كانت الدوافع والأسباب مؤكدة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب تركيا ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلن وزير
الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)
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