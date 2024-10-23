خبير أممي: استهداف المؤسسات المالية بلبنان انتهاك للقانون الدولي ويفتح الباب لحرب شاملة ضد المدنيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف – 23 – 10 (كونا) -- حذر خبير أممي اليوم الأربعاء من أن القصف المتكرر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات مالية في لبنان هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويفتح الباب امام "حرب شاملة ضد المدنيين".
واكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب بن شاول في بيان صحفي صادر من جنيف ان القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على البنية التحتية الاقتصادية أو المالية حتى وإن كانت تساهم بشكل غير مباشر في الأنشطة العسكرية للخصم.
وقال شاول "لا يمكن مهاجمة سوى "الأهداف العسكرية" خلال الحروب والتي يتم تعريفها بالأهداف التي تساهم بشكل فعال في العمل العسكري والتي "يوفر تدميرها غاية عسكرية محددة" مثل المقاتلين أو الأسلحة".
وشدد المقرر الخاص على أن قصف البنوك وعدم التمييز بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية يؤدي الى تعريض الحق الأساسي في الحياة للخطر ويعرض العديد من المدنيين للخطر.
وأشار البيان إلى أان هذه الهجمات تأتي ضمن التصعيد العنيف في لبنان خلال العام الماضي والذي أدى إلى قتل أكثر من 2400 شخص ونزوح 2ر1 مليون آخرين. (النهاية)
أ م خ / م م ج
MENAFN23102024000071011013ID1108812569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.