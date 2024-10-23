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خبير أممي: استهداف المؤسسات المالية بلبنان انتهاك للقانون الدولي ويفتح الباب لحرب شاملة ضد المدنيين

10/23/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 23 – 10 (كونا) -- حذر خبير أممي اليوم الأربعاء من أن القصف المتكرر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات مالية في لبنان هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويفتح الباب امام "حرب شاملة ضد المدنيين".
واكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب بن شاول في بيان صحفي صادر من جنيف ان القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على البنية التحتية الاقتصادية أو المالية حتى وإن كانت تساهم بشكل غير مباشر في الأنشطة العسكرية للخصم.
وقال شاول "لا يمكن مهاجمة سوى "الأهداف العسكرية" خلال الحروب والتي يتم تعريفها بالأهداف التي تساهم بشكل فعال في العمل العسكري والتي "يوفر تدميرها غاية عسكرية محددة" مثل المقاتلين أو الأسلحة".
وشدد المقرر الخاص على أن قصف البنوك وعدم التمييز بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية يؤدي الى تعريض الحق الأساسي في الحياة للخطر ويعرض العديد من المدنيين للخطر.
وأشار البيان إلى أان هذه الهجمات تأتي ضمن التصعيد العنيف في لبنان خلال العام الماضي والذي أدى إلى قتل أكثر من 2400 شخص ونزوح 2ر1 مليون آخرين. (النهاية)

أ م خ / م م ج




MENAFN23102024000071011013ID1108812569

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