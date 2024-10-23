وزير الخارجية الكويتي يشارك في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة بمقر السفارة الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- شارك وزير
الخارجية عبدالله اليحيا مساء اليوم الأربعاء في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية والذي أقيم في مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت.
وعبر وزير الخارجية بهذه المناسبة عن خالص التهاني للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا متمنيا دوام التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وللشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من التطور والارتقاء.
وأشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد مرور 63 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدا عمق هذه العلاقات وتميزها بنسق تعاون تصاعدي ومستمر في مختلف المجالات نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. (النهاية)
م ص ع
MENAFN23102024000071011013ID1108812568
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