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وزير الخارجية الكويتي يشارك في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة بمقر السفارة الأمريكية

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا مساء اليوم الأربعاء في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية والذي أقيم في مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت.
وعبر وزير الخارجية بهذه المناسبة عن خالص التهاني للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا متمنيا دوام التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وللشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من التطور والارتقاء.
وأشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد مرور 63 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدا عمق هذه العلاقات وتميزها بنسق تعاون تصاعدي ومستمر في مختلف المجالات نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. (النهاية)

م ص ع


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