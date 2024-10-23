رئيسا مصر وفلسطين يبحثان جهود إيقاف حرب الاحتلال في غزة والانتهاكات بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم الاربعاء جهود إيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال انعقاد قمة تجمع (بريكس) في مدينة (كازان) الروسية.
واضاف المتحدث ان الرئيسين اكدا أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وحاسما تجاه تلك الممارسات على نحو ينهي الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.
وقال إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية ورفضها أي مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتحركات التي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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