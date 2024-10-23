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رئيسا مصر وفلسطين يبحثان جهود إيقاف حرب الاحتلال في غزة والانتهاكات بالضفة الغربية

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم الاربعاء جهود إيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال انعقاد قمة تجمع (بريكس) في مدينة (كازان) الروسية.
واضاف المتحدث ان الرئيسين اكدا أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وحاسما تجاه تلك الممارسات على نحو ينهي الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.
وقال إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية ورفضها أي مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتحركات التي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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