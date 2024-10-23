الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع في شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 23 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأربعاء عن قلقه الشديد بشأن الوضع في شمال غزة.
ودعا بوريل في بيان صحفي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تجويع السكان المدنيين في القطاع مشددا على الحاجة الملحة لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يؤكد "ضرورة الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في غزة".
وأفاد بأن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل أكتوبر الجاري أسفرت عن مقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وتدمير ملاجئ تابعة للأمم المتحدة وتضرر المستشفيات بشدة.
وبين أنه تم إصدار أوامر ل400 ألف مقيم المتبقين في شمال غزة بالإخلاء مرة أخرى فيما لا يعرف العديد منهم إلى أين يذهبون بعد عمليات النزوح المتكررة أو أنهم غير قادرين على المغادرة أو يخشون من عدم وجود مكان آمن في غزة.
وأضاف بوريل أنه تم قطع خطوط الإمداد الحيوية للمساعدات إلى شمال غزة مع دخول القليل منها أو عدم دخول مساعدات غذائية إلى المنطقة لمدة تزيد عن أسبوعين كما تم قطع الاتصالات الهاتفية المحمولة عن شمال غزة ايضا منذ يوم السبت.
وأشار بوريل إلى أنه "يشارك منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند في الدعوة لإنهاء الهجمات على المدنيين وحماية النازحين".
وأوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان "تبلغ عن وضع إنساني مروع مع وفاة الأطفال بمعدل مقلق وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية".
وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من نفاذ الوقود والإمدادات في المستشفيات وقال بوريل إنه ينضم إليه في دعوته لحماية الرعاية الصحية.
كما شدد بوريل على أنه "يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وضمان المساءلة" مؤكدا في هذا السياق "أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونيا". (النهاية)
أ ر ن / م م ج
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