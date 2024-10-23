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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع في شمال غزة

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 23 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأربعاء عن قلقه الشديد بشأن الوضع في شمال غزة.
ودعا بوريل في بيان صحفي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تجويع السكان المدنيين في القطاع مشددا على الحاجة الملحة لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يؤكد "ضرورة الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في غزة".
وأفاد بأن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل أكتوبر الجاري أسفرت عن مقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وتدمير ملاجئ تابعة للأمم المتحدة وتضرر المستشفيات بشدة.
وبين أنه تم إصدار أوامر ل400 ألف مقيم المتبقين في شمال غزة بالإخلاء مرة أخرى فيما لا يعرف العديد منهم إلى أين يذهبون بعد عمليات النزوح المتكررة أو أنهم غير قادرين على المغادرة أو يخشون من عدم وجود مكان آمن في غزة.
وأضاف بوريل أنه تم قطع خطوط الإمداد الحيوية للمساعدات إلى شمال غزة مع دخول القليل منها أو عدم دخول مساعدات غذائية إلى المنطقة لمدة تزيد عن أسبوعين كما تم قطع الاتصالات الهاتفية المحمولة عن شمال غزة ايضا منذ يوم السبت.
وأشار بوريل إلى أنه "يشارك منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند في الدعوة لإنهاء الهجمات على المدنيين وحماية النازحين".
وأوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان "تبلغ عن وضع إنساني مروع مع وفاة الأطفال بمعدل مقلق وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية".
وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من نفاذ الوقود والإمدادات في المستشفيات وقال بوريل إنه ينضم إليه في دعوته لحماية الرعاية الصحية.
كما شدد بوريل على أنه "يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وضمان المساءلة" مؤكدا في هذا السياق "أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونيا". (النهاية)

أ ر ن / م م ج




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