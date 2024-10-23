الصين تتفق مع الهند على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التنمية المستقرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 23 - 10 (كونا) -- اتفقت الصين والهند اليوم الأربعاء على أن تكون العلاقات بينهما من منظور استراتيجي طويل الأجل لتجنب تأثير الخلافات المحددة على مجمل العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في لقاء بناء وذي أهمية بالغة جمع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش النسخة ال16 من قمة دول (بريكس) المقامة حاليا في مدينة (كازان) الروسية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان أن الزعيمين أشادا بالتطور المهم الذي حققه البلدان مؤخرا في إيجاد تسوية للمشاكل الحدودية حيث اتفقا على تفعيل آلية الاجتماع للممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود للحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وإيجاد حلول "عادلة ومعقولة".
وأكد الجانبان موافقتهما على إجراء الحوار بين وزيري الخارجية والمسؤولين على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين البلدين اللذين يضمان 8ر2 مليار نسمة إلى مسار التنمية المستقرة في أقرب وقت.
ونقل البيان عن شي تأكيده ضرورة الالتزام بالتوافق على أن تشكل الصين والهند فرصة لكل منهما لتمكين الأخرى من التنمية وأن يكون البلدان شريكين بدلا من أن يكونا متنافسين مشيرا إلى أن التنمية هي القاسم المشترك الأكبر لهما.
وأوضح شي أن مواكبة تيار التاريخ وتحديد اتجاه تطور العلاقات الثنائية بشكل صحيح يتماشى مع المصلحة الأساسية للبلدين والشعبين مشددا على ضرورة تعزيز التواصل والتعاون وزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة.
من جانبه قال مودي إن التعاون الهندي -الصيني يسهم في إنعاش الاقتصاد ودعم التعددية القطبية معربا عن رغبة بلاده في تعزيز الاتصال الاستراتيجي وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الصين.
وفي نيودلهي ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن مودي بحث مع شي العلاقات بين البلدين فيها قضايا الحدود وأنه رحب بالاتفاق الاخير بين البلدين بشأن حل القضايا الحدودية التي نشبت عام 2020.
وأكد مودي أهمية التعامل بشكل صحيح مع الخلافات والنزاعات وعدم السماح لها بتعكير صفو السلام والهدوء.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت اضطرابا اثر اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود بعد تهم متبادلة بالتوغل في اراضي الاخر كما رفضت الصين سابقا زيارات قادة الهند الى مناطق في ولاية (اروناشال براديش) الحدودية واعادت تسمية عدة مناطق فيها مؤكدة سيادتها عليها.
وأمس الثلاثاء أعلن البلدان توصلهما إلى اتفاق لحل النزاع الحدودي بينهما والذي استمر لأكثر من أربعة أعوام. (النهاية)
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