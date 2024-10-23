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الصين تتفق مع الهند على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التنمية المستقرة

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 23 - 10 (كونا) -- اتفقت الصين والهند اليوم الأربعاء على أن تكون العلاقات بينهما من منظور استراتيجي طويل الأجل لتجنب تأثير الخلافات المحددة على مجمل العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في لقاء بناء وذي أهمية بالغة جمع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش النسخة ال16 من قمة دول (بريكس) المقامة حاليا في مدينة (كازان) الروسية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان أن الزعيمين أشادا بالتطور المهم الذي حققه البلدان مؤخرا في إيجاد تسوية للمشاكل الحدودية حيث اتفقا على تفعيل آلية الاجتماع للممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود للحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وإيجاد حلول "عادلة ومعقولة".
وأكد الجانبان موافقتهما على إجراء الحوار بين وزيري الخارجية والمسؤولين على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين البلدين اللذين يضمان 8ر2 مليار نسمة إلى مسار التنمية المستقرة في أقرب وقت.
ونقل البيان عن شي تأكيده ضرورة الالتزام بالتوافق على أن تشكل الصين والهند فرصة لكل منهما لتمكين الأخرى من التنمية وأن يكون البلدان شريكين بدلا من أن يكونا متنافسين مشيرا إلى أن التنمية هي القاسم المشترك الأكبر لهما.
وأوضح شي أن مواكبة تيار التاريخ وتحديد اتجاه تطور العلاقات الثنائية بشكل صحيح يتماشى مع المصلحة الأساسية للبلدين والشعبين مشددا على ضرورة تعزيز التواصل والتعاون وزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة.
من جانبه قال مودي إن التعاون الهندي -الصيني يسهم في إنعاش الاقتصاد ودعم التعددية القطبية معربا عن رغبة بلاده في تعزيز الاتصال الاستراتيجي وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الصين.
وفي نيودلهي ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن مودي بحث مع شي العلاقات بين البلدين فيها قضايا الحدود وأنه رحب بالاتفاق الاخير بين البلدين بشأن حل القضايا الحدودية التي نشبت عام 2020.
وأكد مودي أهمية التعامل بشكل صحيح مع الخلافات والنزاعات وعدم السماح لها بتعكير صفو السلام والهدوء.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت اضطرابا اثر اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود بعد تهم متبادلة بالتوغل في اراضي الاخر كما رفضت الصين سابقا زيارات قادة الهند الى مناطق في ولاية (اروناشال براديش) الحدودية واعادت تسمية عدة مناطق فيها مؤكدة سيادتها عليها.
وأمس الثلاثاء أعلن البلدان توصلهما إلى اتفاق لحل النزاع الحدودي بينهما والذي استمر لأكثر من أربعة أعوام. (النهاية)

س ل ق / أ ت ك / رج




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