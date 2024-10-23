مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 10 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات
الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان صحفي إن مصر تؤكد إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلن وزير
الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN23102024000071011013ID1108812564
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