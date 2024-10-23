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مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 10 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان صحفي إن مصر تؤكد إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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