(التعاون الإسلامي) تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 23 - 10 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اليوم الاربعاء "الهجوم الإرهابي الدنيء" الذي استهدف مؤسسة (توساش) التركية لصناعات الطيران والفضاء بالعاصمة التركية أنقرة وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأعرب الامين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة تركيا وشعبها متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وعبر الامين العام عن تضامن المنظمة التام مع تركيا ووقوفها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب مؤكدا على الموقف المبدئي للمنظمة ضد "الإرهاب" بجميع أشكاله.
وأعلن وزير
الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)
ف ن / م م ج
MENAFN23102024000071011013ID1108812563
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