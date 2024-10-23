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(التعاون الإسلامي) تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

10/23/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 10 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اليوم الاربعاء "الهجوم الإرهابي الدنيء" الذي استهدف مؤسسة (توساش) التركية لصناعات الطيران والفضاء بالعاصمة التركية أنقرة وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأعرب الامين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة تركيا وشعبها متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وعبر الامين العام عن تضامن المنظمة التام مع تركيا ووقوفها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب مؤكدا على الموقف المبدئي للمنظمة ضد "الإرهاب" بجميع أشكاله.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق من اليوم عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و14 مصابا وأنه قد تم تحييد إرهابيين اثنين على صلة بالهجوم. (النهاية)

ف ن / م م ج




MENAFN23102024000071011013ID1108812563

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