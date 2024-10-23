وفد كوري يزور الأردن لتعزيز التعاون في قطاع الآلات الثقيل



تهدف هذه الزيارة بحسب بيان صادر عن المركز التجاري الكوري (كوترا الأردن )إلى استكشاف فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري في قطاع حيوي يتطلب متقدمة وخبرات متخصصة.



وخلال الزيارة عقد الوفد الكوري حوالي 100 اجتماع ثنائي مع أكثر من 30 شركة أردنية رائدة من قطاعات متنوعة.



جاءت هذه الاجتماعات في إطار استكشاف فرص التعاون المستقبلية وتبادل التكنولوجيا بين الجانبين.



وبحسب المركز التجاري الكوري في الأردن (كوترا ) فإن النقاشات التي تمت خلال الاجتماعات كانت بناءة، حيث تناولت إمكانيات تعزيز التبادل التجاري وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع الكبرى في الأردن.



وقال المدير العام لشركة أبراج الحجاز للإتصالات وأنظمة الطاقة محمد المومني، أن "المنتجات الكورية أصبحت من أكثر المنتجات طلبا في السوق الأردني، خاصة من الشركات التي تسعى للتميز."



وأضاف أن "معظم الشركات المحلية تعتمد بشكل كبير على الآلات الأوروبية المنشأ، مما يجعل الآلات الكورية خيارًا جذابًا يوفر بدائل جديدة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية."



ومن جهته، أكد المدير العام لشركة هونغ سونغ الكورية كيم جيه أوك، أهمية الاجتماعات مع الشركات الأردنية، معبرا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن "السوق الأردني يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الآلات الثقيلة، ونحن نرى فرصا كبيرة لتوسيع أعمالنا هنا وتقديم حلول تقنية تلبي احتياجات السوق المحلي."



وأعربت مديرة المركز التجاري الكوري في الأردن (كوترا) هانا كيم، عن تفاؤلها بمستقبل التعاون بين الشركات الكورية والأردنية.



وأكدت أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المزيد من التعاون والتبادل التجاري في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة.