وفد كوري يزور الأردن لتعزيز التعاون في قطاع الآلات الثقيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكوريا الجنوبية، استقبلت العاصمة الأردنية عمان امس وفدا كوريا يضم 10 شركات رائدة في مجال الآلات الثقيلة.
تهدف هذه الزيارة بحسب بيان صادر عن المركز التجاري الكوري (كوترا الأردن )إلى استكشاف فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري في قطاع حيوي يتطلب تكنولوجيا متقدمة وخبرات متخصصة.
وخلال الزيارة عقد الوفد الكوري حوالي 100 اجتماع ثنائي مع أكثر من 30 شركة أردنية رائدة من قطاعات متنوعة.
جاءت هذه الاجتماعات في إطار استكشاف فرص التعاون المستقبلية وتبادل التكنولوجيا بين الجانبين.
وبحسب المركز التجاري الكوري في الأردن (كوترا ) فإن النقاشات التي تمت خلال الاجتماعات كانت بناءة، حيث تناولت إمكانيات تعزيز التبادل التجاري وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع الكبرى في الأردن.
وقال المدير العام لشركة أبراج الحجاز للإتصالات وأنظمة الطاقة محمد المومني، أن "المنتجات الكورية أصبحت من أكثر المنتجات طلبا في السوق الأردني، خاصة من الشركات التي تسعى للتميز."
وأضاف أن "معظم الشركات المحلية تعتمد بشكل كبير على الآلات الأوروبية المنشأ، مما يجعل الآلات الكورية خيارًا جذابًا يوفر بدائل جديدة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية."
ومن جهته، أكد المدير العام لشركة هونغ سونغ الكورية كيم جيه أوك، أهمية الاجتماعات مع الشركات الأردنية، معبرا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن "السوق الأردني يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الآلات الثقيلة، ونحن نرى فرصا كبيرة لتوسيع أعمالنا هنا وتقديم حلول تقنية تلبي احتياجات السوق المحلي."
وأعربت مديرة المركز التجاري الكوري في الأردن (كوترا) هانا كيم، عن تفاؤلها بمستقبل التعاون بين الشركات الكورية والأردنية.
وأكدت أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المزيد من التعاون والتبادل التجاري في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة.
MENAFN23102024000072011014ID1108812496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.