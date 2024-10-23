المقاطعة تؤتي ثمارها.. انخفاض مبيعات ستاربكس 7 % في آخر شهرين



جاء ذلك بحسب اللائحة المالية الأولية المعلنة، الثلاثاء، قبل نشر ميزانية الشركة العمومية الأسبوع المقبل، في ظل حملات مقاطعة استهدفت الشركات الدولية الداعمة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.



وبحسب اللائحة، فقد تراجع ربح السهم الواحد للشركة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 80 سنتاً.



وفي هذا السياق، قالت راشيل روجيري، المديرة المالية لستاربكس، في بيان، إنه على الرغم من زيادة الاستثمارات، لم يكن بالإمكان تغيير اتجاه انخفاض حركة العملاء.



وأوضحت أن“جهود تحسين الكفاءة مستمرة، لكنها لم تكن كافية للتغلب على تأثير التراجع في حركة العملاء”.



وأشارت روجيري إلى أن الشركة تعمل على خطة لاستعادة نشاطها، وأن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق بعض الوقت.



يذكر أن سلسلة متاجر ستاربكس تأثرت سلباً في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي نتيجة الاحتجاجات وحملات المقاطعة التي استهدفت الشركات الدولية الداعمة لإسرائيل بسبب هجماتها على غزة.



وكانت الشركة قد خفضت توقعاتها للمبيعات السنوية جزئياً بسبب التأثير السلبي على مبيعات متاجرها في الشرق الأوسط.



كما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2 بالمئة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضيين، و3 بالمئة خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين.-(الأناضول)