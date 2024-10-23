الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا



ووفقاً للنشرة، انخفض سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4 بالمئة من 703 إلى 673 دولاراً للطن، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4 بالمئة من 762 إلى 733 دولاراً، وسعر الديزل بنسبة 6 بالمئة من 656 إلى 617 دولاراً، وسعر الكاز بنسبة 5 بالمئة من 699 إلى 666 دولاراً للطن.



وانخفض سعر زيت الوقود بنسبة 3 بالمئة من 449 إلى 436 دولاراً للطن، فيما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الأول الحالي إلى 621 دولاراً للطن مقارنة بـ 598 دولاراً خلال أيلول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة فيما انخفض سعر خام برنت من 79 إلى 74 دولاراً للبرميل بنسبة 6 بالمئة.