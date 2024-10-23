هل سعر البيتكوين أقل من 70 ألف دولار هو فرصة الاستثمار التي كنت تنتظرها؟

MENAFN - Alghad Newspaper) هل يعتبر شراء البيتكوين خيارًا ذكيًا في ظل تداوله بسعر أقل من 70 ألف دولار؟ اكتشف ثلاثة عوامل رئيسية قد تجعل هذا الوقت مثاليًا للاستثمار في العملة الرقمية الأولى في العالم!

هل شراء البيتكوين بسعر أقل من 70 ألف دولار هو خطوتك الأكثر ذكاءً في عام 2024؟

كانت عملة البيتكوين (BTC)، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، تتحرك ضمن نطاق مستقر نسبيًا لعدة أشهر. وعلى الرغم من ارتفاعها بنسبة 48% خلال أول شهرين من عام 2024 ووصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على الزخم. وهذا يجعل العديد من المستثمرين يتساءلون: هل الآن هو الوقت المناسب لشراء البيتكوين بينما يتم تداولها بأقل من 70 ألف دولار؟

الحقيقة هي أن تعلم كيفية الاستثمار في العملات المشفرة ليس مجرد فكرة جيدة؛ بل إنه حجر الأساس لأي شخص جاد بشأن إضافة عملة البيتكوين أو غيرها من الأصول الرقمية إلى محفظته الاستثمارية. إن معرفة تفاصيل الاستثمار في العملات المشفرة قد تكون المفتاح لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

فيما يلي ثلاث نقاط رئيسية يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار.

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1. الظروف الحالية للسوق تدعم ارتفاع سعر البيتكوين

هناك عدة أسباب للتفاؤل قصير الأجل بشأن البيتكوين. أولاً، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. قد يشير هذا التغيير في السياسة إلى تحول نحو ظروف اقتصادية أكثر دعمًا لسوق العملات الرقمية. عادةً، عندما يتم خفض أسعار الفائدة، يبحث المستثمرون عن أصول أكثر خطورة مثل البيتكوين لتحقيق عوائد أعلى، حيث تقدم الاستثمارات التقليدية الأكثر أمانًا عوائد أقل.

بالإضافة إلى ذلك، جعل تقديم صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) من السهل على المستثمرين الوصول إلى البيتكوين والاستثمار فيها. تسمح هذه الصناديق للناس بالاستثمار في البيتكوين دون الحاجة إلى شراء وتخزين العملة المشفرة بشكل مباشر. يمكن أن يجذب هذا الوصول المتزايد مستثمرين جدد ويساعد في تعزيز الطلب.

عامل آخر يجب مراعاته هو إمكانية وجود بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. بغض النظر عن التحولات السياسية، هناك اعتراف متزايد بأهمية تنظيم الأصول الرقمية، مما قد يساعد في إضفاء الشرعية على البيتكوين بشكل أكبر وتشجيع التبني على نطاق أوسع.

2. المعروض المحدود من عملة البيتكوين يجعلها نادرة

إن ندرة عملة البيتكوين هي عامل مهم يزيد من جاذبيتها. فعلى عكس العملات التقليدية، التي يمكن طباعتها إلى ما لا نهاية، فإن المعروض من عملة البيتكوين يقتصر على 21 مليون عملة. وفي الوقت الحالي، تم تعدين حوالي 19.8 مليون عملة بيتكوين بالفعل، مما يعني أن المعروض المتبقي محدود للغاية.

يخلق هذا المعروض المحدود ندرة طبيعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع القيمة، خاصة إذا استمر الطلب في النمو. وبالمقارنة، فإن الذهب - وهو مخزن تقليدي للقيمة - لديه معروض يمكن أن يزداد مع ارتفاع الطلب. ومع ذلك، تظل عملة البيتكوين محدودة. وهذا المعروض الثابت يعني أن عملة البيتكوين يمكن أن تصبح أكثر قيمة بمرور الوقت مع إدراك المزيد من الناس لنُدرتها.

ومع التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، قد تصبح الخصائص الفريدة لعملة البيتكوين أكثر جاذبية، خاصة مع بحث المزيد من الناس عن أصول لا يمكن تضخمها بسهولة.

3. الأداء التاريخي القوي لعملة البيتكوين

على الرغم من أن الأداء السابق لا يضمن النجاح في المستقبل، إلا أن سجل أداء عملة البيتكوين كان مثيرًا للإعجاب. على مدار العقد الماضي، تفوقت عملة البيتكوين غالبًا على الأصول المالية التقليدية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة بلاك روك، تفوقت عملة البيتكوين على كل فئة أصول رئيسية في سبع سنوات من أصل 10 سنوات بين عامي 2014 و2023. حتى الآن في عام 2024، ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 60%، متجاوزة بشكل كبير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع.

في حين أنه من الضروري أن ندرك أن سعر عملة البيتكوين يمكن أن يكون متقلبًا، فإن أداءها الإجمالي يجعلها مرشحة قوية للاستثمار طويل الأجل. ينجذب العديد من المستثمرين إلى إمكانات عملة البيتكوين لتحقيق عوائد مرتفعة، وتدعم بياناتها التاريخية هذا الرأي.

ومع ذلك، من المهم أن نضع في الاعتبار أن أسواق العملات المشفرة يمكن أن تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة، ويجب إجراء أي استثمار في عملة البيتكوين مع وضع استراتيجية طويلة الأجل في الاعتبار. التقلب هو جزء طبيعي من سوق عملة البيتكوين، لكن إمكاناتها للتعافي والنمو تظل قوية.

خلاصة الحديث

قد يكون الاستثمار في البيتكوين بينما سعره أقل من 70 ألف دولار خطوة استراتيجية، خاصة عند النظر في عوامل مثل بيئة السوق المواتية، والمعروض الثابت من البيتكوين، والأداء التاريخي والمتفوق على أغلب الأصول التقليدية. ومع ذلك، من الضروري أيضًا أن تكون على دراية بالمخاطر والتقلبات التي تأتي مع الاستثمار في العملات المشفرة. وكما هو الحال دائمًا، تأكد من تقييم وضعك المالي وأهدافك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

إن الميزات الفريدة للبيتكوين ودورها في الاقتصاد الرقمي المتنامي دائما ما تجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم بأصول أظهرت إمكانات قوية بمرور الوقت.