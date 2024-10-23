هل سعر البيتكوين أقل من 70 ألف دولار هو فرصة الاستثمار التي كنت تنتظرها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هل يعتبر شراء البيتكوين خيارًا ذكيًا في ظل تداوله بسعر
أقل من 70 ألف دولار؟ اكتشف ثلاثة عوامل رئيسية قد تجعل هذا الوقت مثاليًا
للاستثمار في العملة الرقمية الأولى في العالم!
هل شراء البيتكوين بسعر أقل من 70 ألف
دولار هو خطوتك الأكثر ذكاءً في عام 2024؟
كانت عملة البيتكوين (BTC)، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، تتحرك ضمن نطاق مستقر
نسبيًا لعدة أشهر. وعلى الرغم من ارتفاعها بنسبة 48% خلال أول شهرين من عام 2024
ووصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ
على الزخم. وهذا يجعل العديد من المستثمرين يتساءلون: هل الآن هو الوقت المناسب
لشراء البيتكوين بينما يتم تداولها بأقل من 70 ألف دولار؟
الحقيقة هي أن تعلم
كيفية الاستثمار في العملات
المشفرة ليس مجرد فكرة جيدة؛ بل إنه حجر الأساس لأي شخص جاد بشأن إضافة عملة
البيتكوين أو غيرها من الأصول الرقمية إلى محفظته الاستثمارية. إن معرفة تفاصيل
الاستثمار في العملات المشفرة قد تكون المفتاح لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
فيما يلي ثلاث نقاط رئيسية يجب مراعاتها قبل اتخاذ
القرار.
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1. الظروف الحالية للسوق
تدعم ارتفاع سعر البيتكوين
هناك عدة أسباب للتفاؤل قصير الأجل بشأن البيتكوين.
أولاً، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من
أربع سنوات. قد يشير هذا التغيير في السياسة إلى تحول نحو ظروف اقتصادية أكثر
دعمًا لسوق العملات الرقمية. عادةً، عندما يتم خفض أسعار الفائدة، يبحث المستثمرون
عن أصول أكثر خطورة مثل البيتكوين لتحقيق عوائد أعلى، حيث تقدم الاستثمارات
التقليدية الأكثر أمانًا عوائد أقل.
بالإضافة إلى ذلك، جعل تقديم صناديق البيتكوين المتداولة
في البورصة (ETFs) من
السهل على المستثمرين الوصول إلى البيتكوين والاستثمار فيها. تسمح هذه الصناديق
للناس بالاستثمار في البيتكوين دون الحاجة إلى شراء وتخزين العملة المشفرة بشكل
مباشر. يمكن أن يجذب هذا الوصول المتزايد مستثمرين جدد ويساعد في تعزيز الطلب.
عامل آخر يجب مراعاته هو إمكانية وجود بيئة تنظيمية أكثر
ملاءمة. بغض النظر عن التحولات السياسية، هناك اعتراف متزايد بأهمية تنظيم الأصول
الرقمية، مما قد يساعد في إضفاء الشرعية على البيتكوين بشكل أكبر وتشجيع التبني
على نطاق أوسع.
2. المعروض المحدود من عملة
البيتكوين يجعلها نادرة
إن ندرة عملة البيتكوين هي عامل مهم يزيد من جاذبيتها. فعلى عكس
العملات التقليدية، التي يمكن طباعتها إلى ما لا نهاية، فإن المعروض من عملة
البيتكوين يقتصر على 21 مليون عملة. وفي الوقت الحالي، تم تعدين حوالي 19.8 مليون
عملة بيتكوين بالفعل، مما يعني أن المعروض المتبقي محدود للغاية.
يخلق هذا المعروض المحدود ندرة طبيعية، والتي يمكن أن
تؤدي إلى ارتفاع القيمة، خاصة إذا استمر الطلب في النمو. وبالمقارنة، فإن الذهب -
وهو مخزن تقليدي للقيمة - لديه معروض يمكن أن يزداد مع ارتفاع الطلب. ومع ذلك، تظل
عملة البيتكوين محدودة. وهذا المعروض الثابت يعني أن عملة البيتكوين يمكن أن تصبح
أكثر قيمة بمرور الوقت مع إدراك المزيد من الناس لنُدرتها.
ومع التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، قد تصبح
الخصائص الفريدة لعملة البيتكوين أكثر جاذبية، خاصة مع بحث المزيد من الناس عن
أصول لا يمكن تضخمها بسهولة.
3. الأداء التاريخي القوي
لعملة البيتكوين
على الرغم من أن الأداء السابق لا يضمن النجاح في
المستقبل، إلا أن سجل أداء عملة البيتكوين كان مثيرًا للإعجاب. على مدار العقد
الماضي، تفوقت عملة البيتكوين غالبًا على الأصول المالية التقليدية. وفقًا لتقرير
صادر عن شركة بلاك روك، تفوقت عملة البيتكوين على كل فئة أصول رئيسية في سبع سنوات
من أصل 10 سنوات بين عامي 2014 و2023. حتى الآن في عام 2024، ارتفعت عملة
البيتكوين بنحو 60%، متجاوزة بشكل كبير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع.
في حين أنه من الضروري أن ندرك أن سعر عملة البيتكوين
يمكن أن يكون متقلبًا، فإن أداءها الإجمالي يجعلها مرشحة قوية للاستثمار طويل
الأجل. ينجذب العديد من المستثمرين إلى إمكانات عملة البيتكوين لتحقيق عوائد
مرتفعة، وتدعم بياناتها التاريخية هذا الرأي.
ومع ذلك، من المهم أن نضع في الاعتبار أن أسواق العملات المشفرة يمكن أن تشهد ارتفاعات
وانخفاضات حادة، ويجب إجراء أي استثمار في عملة البيتكوين مع وضع استراتيجية طويلة
الأجل في الاعتبار. التقلب هو جزء طبيعي من سوق عملة البيتكوين، لكن إمكاناتها
للتعافي والنمو تظل قوية.
خلاصة الحديث
قد يكون الاستثمار في البيتكوين بينما سعره أقل من 70 ألف
دولار خطوة استراتيجية، خاصة عند النظر في عوامل مثل بيئة السوق المواتية،
والمعروض الثابت من البيتكوين، والأداء التاريخي والمتفوق على أغلب الأصول
التقليدية. ومع ذلك، من الضروري أيضًا أن تكون على دراية بالمخاطر والتقلبات التي
تأتي مع الاستثمار في العملات المشفرة. وكما هو الحال دائمًا، تأكد من تقييم وضعك
المالي وأهدافك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إن الميزات الفريدة للبيتكوين ودورها في الاقتصاد الرقمي
المتنامي دائما ما تجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الذين يتطلعون إلى
تنويع محافظهم بأصول أظهرت إمكانات قوية بمرور الوقت.
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