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تفاقم هشاشة النظام المالي العالمي

10/23/2024 2:46:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توبياس أدريان, شهريار مالك, جيسون وو*
حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب ما تزال قيد السيطرة.
لماذا؟ لأن الاقتصاد العالمي بات أقرب كثيرا إلى تحقيق الهبوط الهادئ المتوقع. ومع استمرار تراجع التضخم، بدأت البنوك المركزية الرئيسية في تخفيض أسعار فائدتها. ويسهم ذلك في تعزيز أسعار الأصول القوية بالفعل واستمرار انحسار التقلبات عبر الأسواق المالية.
وفي الوقت نفسه، يدعو أحدث تقرير للاستقرار المالي العالمي صناع السياسات إلى مواصلة توخي اليقظة إزاء آفاق المدى المتوسط. ويجدر هنا إلقاء الضوء على شاغلين رئيسيين.
شواغل مستقبلية
أولا، أدى تيسير الأوضاع المالية إلى استمرار نمو مواطن الضعف، مثل المغالاة في تقييم الأصول حول العالم، وارتفاع مستويات الدين الخاص والحكومي، وزيادة اعتماد المؤسسات المالية على الرفع المالي، على سبيل المثال لا الحصر. ومن شأن هذه العوامل جميعها أن تفاقم الصدمات المستقبلية المهددة للنظم المالية. وقد شهدنا تصاعد مواطن الضعف في السابق، ولا سيما قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وعادة ما يتراكم الضعف تدريجيا، مما يُفترض أن يتيح لصناع السياسات الوقت اللازم لتصحيح المسار.
أما الشاغل الثاني، فهو الانفصال بين تصاعد عدم اليقين – لا سيما فيما يتعلق بزيادة المخاطر الجغرافية-السياسية – وتقلبات الأسواق المالية. فقد سجل أحد مؤشرات التقلب القياسية تراجعا هائلا دون مؤشرات المخاطر الجغرافية-السياسية، مما يشير إلى أن أسعار الأصول قد لا تعكس بالكامل التأثير المحتمل للحروب والنزاعات التجارية. ويزيد هذا الانفصال من احتمالات الصدمات، نظرا لأن تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية قد يؤدي إلى إثارة موجات بيعية مفاجئة عبر الأسواق المالية ونمو التقلبات مجددا لتواكب حالة عدم اليقين. وفي هذه الحالة، قد تضطر بعض المؤسسات المالية إلى بيع أصولها أو تخفيض الرفع المالي في ميزانياتها العمومية لتلبية طلبات تغطية حساب الهامش أو الالتزام بحدود المخاطر. وفي حين أن هذه الإجراءات قد تحمي المؤسسات الفردية، يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تصاعد الموجات البيعية عبر الأسواق.
وفي الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أوائل شهر أغسطس لمحة عن هذا السيناريو. فقد أدى تناقص فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان عقب زيادة أسعار الفائدة التي أعلنها بنك اليابان في أواخر شهر يوليو وضعف تقرير الأجور الأميركية في أوائل شهر أغسطس إلى ارتفاع سعر صرف الين/ الدولار. ونتج عن ذلك بدوره تصفية مفاجئة لعمليات تجارة مناقلة الين بالهامش، كما أثار موجات بيعية عبر أسواق الأسهم. وفي حين سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعا هائلا، انخفض مؤشر نيكاي المعياري في اليابان بنسبة 12 %، وهو التحرك الأكبر على الإطلاق خلال يوم واحد منذ عام 1987.
وساهمت عوامل أخرى أيضا في موجة البيع، حيث بدأ المستثمرون في شراء خيارات بيع الأسهم للتحوط ضد الخسائر، مما أدى إلى زيادة تقلبات الأسهم، لا سيما في اليابان والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أدت زيادة التقلبات إلى تجاوز بعض المؤسسات الاستثمارية لحدود المخاطر، مثل صناديق التحوط وتجار الزخم، وبالتالي تصاعد حدة البيع. وقد ثبت بالتأكيد أن الضغوط السوقية كانت مؤقتة ولم تهدد الاستقرار المالي، ولكن تحرك المستثمرين الحاد نحو تجنب المخاطر أكد بوضوح كيف لتحول معنويات السوق أن يعجل بتفاقم التقلبات.
تقلبات الأسهم
وتعد الآفاق الاقتصادية من أهم المتغيرات الأخرى التي ينبغي لصناع السياسات مراعاتها. فإطار النمو المعرض للخطر الذي أعده صندوق النقد الدولي يربط الأوضاع المالية الحالية بتوزيع النتائج الممكنة للنمو المستقبلي، ويعكس بإيجاز تحليلنا الحالي لأوضاع الاستقرار المالي. ويبدو أن المخاطر المحيطة بالنمو على المدى القريب قد أمكن احتوائها ضمن مستويات معتدلة، حيث تقدر احتمالية انخفاض النمو العالمي دون السيناريو الأساسي لعام 2025 الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بحوالي 58 %. وعلاوة على ذلك، فإن النتائج الطرفية ليست حادة للغاية نتيجة مواصلة تيسير الأوضاع المالية إلى جانب قوة النمو الائتماني.
ورغم ذلك، على صناع السياسات توخي اليقظة. فنظرا للانفصال الكبير بين حالة عدم اليقين والمخاطر الجغرافية-السياسية وتقلبات الأسواق المالية، يُرجح أن تتصاعد التقلبات على نطاق أوسع. ففي سيناريو تشتد فيه الأوضاع المالية على غرار ما شهدناه في الخامس من أغسطس – وتظل على مستواها لربع عام كامل – تزداد احتمالية تراجع النمو دون السيناريو الأساسي الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى حوالي 75 %، وهو ما يعادل الذروة المسجلة خلال أزمة كوفيد، مما يشير إلى أن مخاطر التطورات السلبية قد تسجل ارتفاعا ملموسا حال تصاعد التقلبات لمواكبة حالة عدم اليقين.
المخاطر المهددة للنمو
وبإيجاز، فكلما واصل الاقتصاد العالمي نموه، وفي ظل تيسير السياسة النقدية، يمكن أن يزداد إقبال المستثمرين على المخاطرة. وبالتالي، يمكن أن تتراكم نقاط الضعف، مثل الديون والرفع المالي، وتتصاعد مخاطر التطورات السلبية في المستقبل. إذن، ماذا يمكن أن يفعل صناع السياسات؟
في البلدان حيث يستمر ارتفاع التضخم عن مستوياته المستهدفة، ينبغي أن تقاوم البنوك المركزية توقعات المستثمرين مفرطة التفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية. وحيثما قارب أو بلغ التضخم هدفه، ينبغي أن يبدي صناع السياسات انفتاحهم على تسريع وتيرة التيسير، إذا ما أشارت الشواهد إلى قصور التضخم عن هدفه لفترة من الوقت.
وعلى جانب المالية العامة، يشير أحدث عدد من تقرير الراصد المالي إلى أن التصحيحات ينبغي أن تركز على إعادة بناء هوامش الأمان المالي بمصداقية بحيث تظل تكلفة التمويل ضمن الحدود الملائمة.
وعلينا أيضا إحراز المزيد من التقدم على صعيد السياسات المالية. فالهشاشة الناجمة عن اعتماد المؤسسات غير المصرفية على المزيد من الرفع المالي وتباين آجال الاستحقاق تؤكد على الحاجة إلى دور أكثر فعالية للأجهزة التنظيمية والرقابية. ويتضمن ذلك تنفيذ المعايير المتفق عليها الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي، وتعزيز أطر السياسات الاحترازية الكلية لاحتواء فرط المخاطرة، وجمع المزيد من البيانات لتعزيز الشفافية لصالح المشاركين في الأسواق وصناع السياسات على حد سواء. وعلاوة على ذلك، ينبغي ضمان صلابة الأطراف المقابلة المركزية – التي يتزايد الاعتماد عليها في تسوية المعاملات المالية، على سبيل المثال من خلال توافر السيولة الكافية لتغطية الخسائر المحتملة التي قد تنشأ خلال فترات الضغوط السوقية.
وفي الوقت الحالي، يتعين على صناع السياسات مراقبة القسم الثاني من المشهد عن كثب. فرغم أن تحقيق الهبوط الاقتصادي الهادئ ما يزال ضروريا، علينا تعزيز الإجراءات الاستباقية لمنع أوجه الهشاشة المستقبلية.

* خبراء في صندوق النقد الدولي

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