20 اتفاقية لتمويل برنامج القطاع المنزلي للطاقة المتجددة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- أكد وزير
الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة د.صالح الخرابشة أن برنامج القطاع المنزلي لدعم تركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية يستهدف تخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، ما يتسق وتوجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.
تصريحات الخرابشة جاءت أمس بعد توقيعه 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية كنوافذ تمويلية معتمدة لبرنامج القطاع المنزلي لتركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية 2024 - 2025، والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بدعم نسبته 30 %، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.
وبيّن أن هذه المرحلة من برنامج الدعم تستهدف دعم تركيب 4 آلاف نظام طاقة شمسية و5 آلاف سخان شمسي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدا على نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبراً الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.
من جانبه، شدد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أهمية الجدية لدى الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من وزارة الطاقة وفقا للدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بهذا الخصوص.
وأوضح حمزة أن بعض آليات الدعاية والتسويق للبرنامج تتم بطريقة خاطئة، حيث لا يتم الإشارة بشكل كافٍ إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.
وأشار إلى أن الصندوق ألزم شركات الطاقة بتوقيع نموذج فني، يضمن التزامها الكامل بكل ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص ببرنامج الدعم.
وبحسب صندوق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة فإن الاستفادة تكون بحد أقصى مقداره 594 دينارا لأنظمة الخلايا الشمسية، و180 دينارا بحد أقصى للأنظمة الشمسية للمرايا، و150 دينارا بحد أقصى لأنظمة السخانات الشمسية للأنابيب وإمكانية تقسيط المبلغ المتبقي من خلال النوافذ التمويلية المعتمدة.
وأشاد رؤساء الجمعيات بدور برنامج القطاع المنزلي والدعم المقدم من الوزارة لأثره الكبير في تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين، مطالبين بتوسيع عدد الجمعيات التعاونية المشاركة في البرنامج، وإعادة النظر في الكفالة المالية المطلوبة من الجمعيات كشرط للمشاركة في البرنامج.
MENAFN23102024000072011014ID1108812488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.