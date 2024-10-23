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20 اتفاقية لتمويل برنامج القطاع المنزلي للطاقة المتجددة

10/23/2024 2:46:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة د.صالح الخرابشة أن برنامج القطاع المنزلي لدعم تركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية يستهدف تخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، ما يتسق وتوجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.
تصريحات الخرابشة جاءت أمس بعد توقيعه 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية كنوافذ تمويلية معتمدة لبرنامج القطاع المنزلي لتركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية 2024 - 2025، والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بدعم نسبته 30 %، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.
وبيّن أن هذه المرحلة من برنامج الدعم تستهدف دعم تركيب 4 آلاف نظام طاقة شمسية و5 آلاف سخان شمسي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدا على نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبراً الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.
من جانبه، شدد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أهمية الجدية لدى الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من وزارة الطاقة وفقا للدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بهذا الخصوص.
وأوضح حمزة أن بعض آليات الدعاية والتسويق للبرنامج تتم بطريقة خاطئة، حيث لا يتم الإشارة بشكل كافٍ إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.
وأشار إلى أن الصندوق ألزم شركات الطاقة بتوقيع نموذج فني، يضمن التزامها الكامل بكل ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص ببرنامج الدعم.
وبحسب صندوق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة فإن الاستفادة تكون بحد أقصى مقداره 594 دينارا لأنظمة الخلايا الشمسية، و180 دينارا بحد أقصى للأنظمة الشمسية للمرايا، و150 دينارا بحد أقصى لأنظمة السخانات الشمسية للأنابيب وإمكانية تقسيط المبلغ المتبقي من خلال النوافذ التمويلية المعتمدة.
وأشاد رؤساء الجمعيات بدور برنامج القطاع المنزلي والدعم المقدم من الوزارة لأثره الكبير في تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين، مطالبين بتوسيع عدد الجمعيات التعاونية المشاركة في البرنامج، وإعادة النظر في الكفالة المالية المطلوبة من الجمعيات كشرط للمشاركة في البرنامج.

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