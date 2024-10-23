كيف استقبل رونالدو زميله السابق؟ (فيديو)



وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز صعب بهدف دون رد على استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري النخبة الآسيوي 2024.



ووصل "العالمي" للنقطة السابعة بالتساوي مع السد القطري في المركز الرابع، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.



وخلال التحية المتبادلة بين اللاعبين قام رونالدو بمعانقة جلال الدين ماشاريبوف بشكل خاص؛ إذ تزاملا سابقاً في الفريق قبل أن يرحل اللاعب إلى الفريق الإيراني، وقد بدا "الدون" سعيداً برؤية اللاعب.

سبق لماشاريبوف اللعب للنصر من عام 2021 وحتى 2023 وبينهما فترة إعارة قصيرة لشباب الأهلي.



وكان رونالدو نشر العديد من الصور لمباراة الأمس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "فوز مهم.. هيا بنا".

وكان النجم البرتغالي أكثر لاعبي الفريق تهديداً لمرمى نظيره الإيراني بـ3 محاولات على المرمى، منها ضربة رأسية تصدى لها حارس الاستقلال وتابعها الإسباني إيمريك لابورت مسجلاً هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 80.



يذكر أن "الدون" سجل هدفاً واحداً في 3 مباريات خاضها مع النصر حتى الآن في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكان في شباك الريان القطري بالجولة الماضية التي فاز فيها فريقه بنتيجة (2-1).