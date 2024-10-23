كيف استقبل رونالدو زميله السابق؟ (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ردة فعل رائعة بعد مقابلة زميله السابق الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي انتقل إلى استقلال طهران الإيراني، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.
وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز صعب بهدف دون رد على استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري النخبة الآسيوي 2024.
ووصل "العالمي" للنقطة السابعة بالتساوي مع السد القطري في المركز الرابع، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.
وخلال التحية المتبادلة بين اللاعبين قام رونالدو بمعانقة جلال الدين ماشاريبوف بشكل خاص؛ إذ تزاملا سابقاً في الفريق قبل أن يرحل اللاعب إلى الفريق الإيراني، وقد بدا "الدون" سعيداً برؤية اللاعب.
سبق لماشاريبوف اللعب للنصر من عام 2021 وحتى 2023 وبينهما فترة إعارة قصيرة لشباب الأهلي.
وكان رونالدو نشر العديد من الصور لمباراة الأمس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "فوز مهم.. هيا بنا".
وكان النجم البرتغالي أكثر لاعبي الفريق تهديداً لمرمى نظيره الإيراني بـ3 محاولات على المرمى، منها ضربة رأسية تصدى لها حارس الاستقلال وتابعها الإسباني إيمريك لابورت مسجلاً هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 80.
يذكر أن "الدون" سجل هدفاً واحداً في 3 مباريات خاضها مع النصر حتى الآن في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكان في شباك الريان القطري بالجولة الماضية التي فاز فيها فريقه بنتيجة (2-1).
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