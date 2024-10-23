رونالدو يقلد الحكم الأردني أدهم مخادمة (فيديو)



واقتنص النصر فوزًا ثمينًا على حساب الاستقلال بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من منافسي مرحلة (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.



وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 80 عندما سجل إيميريك لابورت هدف الفوز الثمين لصالح "العالمي".



وأظهرت لقطات مصورة وتداولها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، النجم البرتغالي رونالد وهو يبدو غاضبًا من كثرة إطلاق الحكم أدهم مخادمة لصافرته، ليقوم بتقليده في لقطة غريبة.

ولم يسجل "الدون" للمرة الثانية فقط هذا الموسم، حيث هز الشباك في 9 مباريات من إجمالي 11 مواجهة خاضها في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي.

وبنتيجة اليوم، رفع النصر رصيده إلى 7 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان القطري 2-1.



في المقابل فاز الاستقلال في الجولة الأولى على الغرافة القطري 3-0، وخسر في الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة.



وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.