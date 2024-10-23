رونالدو يقلد الحكم الأردني أدهم مخادمة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قلل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من الحكم أدهم مخادمة، الذي قاد مباراة الفريق في مواجهة الاستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال آسيا للنخبة.
واقتنص النصر فوزًا ثمينًا على حساب الاستقلال بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من منافسي مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 80 عندما سجل إيميريك لابورت هدف الفوز الثمين لصالح "العالمي".
وأظهرت لقطات مصورة وتداولها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، النجم البرتغالي رونالد وهو يبدو غاضبًا من كثرة إطلاق الحكم أدهم مخادمة لصافرته، ليقوم بتقليده في لقطة غريبة.
ولم يسجل "الدون" للمرة الثانية فقط هذا الموسم، حيث هز الشباك في 9 مباريات من إجمالي 11 مواجهة خاضها في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي.
وبنتيجة اليوم، رفع النصر رصيده إلى 7 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان القطري 2-1.
في المقابل فاز الاستقلال في الجولة الأولى على الغرافة القطري 3-0، وخسر في الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.
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