مسؤول في بايرن ميونخ يتعرض للسرقة في شوارع برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سرق أحد أفراد بعثة نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء قبل ساعات من قمة الفريق مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف الملعب الأولمبي ببرشلونة "مونتجويك" قمة الفريق أمام بايرن ميونخ ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لـ "كادينا كوبيه" فإن أحد أفراد بعثة الفريق البافاري هوجم وسرقت منه محفظته وهاتفه النقال "أيفون 15" وساعة اليد الخاصة به.
وأضافت الصحيفة أن السرقة حدثت في منطقة "أفينيدا ديل ليتورال" بجادة سانتي مارتي، إذ قام شاب من أصول أجنبية بإلهاء مسؤول الفريق البافاري الذي لم تحدد هويته قبل أن يهجم عليه ويركض بعيدا عن موقع الحادثة ويكتشف لاحقا أنه سرق ساعة فاخرة ومحفظة وهاتف نقال أيفون 15 من مسؤول النادي الألماني.
وتواصل الشرطة الكتالونية التحقيقات لمعرفة هوية الجاني، كي تتأكد هل كان السارق على علاقة بعمليات السرقة المتكررة في المنطقة إياها أم كانت عملية منفردة، كما أكدت الشرطة أن استعادة المسروقات أمر يكاد يكون مستحيلا.
MENAFN23102024000072011014ID1108812484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.