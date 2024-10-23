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مسؤول في بايرن ميونخ يتعرض للسرقة في شوارع برشلونة

10/23/2024 2:46:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سرق أحد أفراد بعثة نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء قبل ساعات من قمة الفريق مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الملعب الأولمبي ببرشلونة "مونتجويك" قمة الفريق أمام بايرن ميونخ ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ "كادينا كوبيه" فإن أحد أفراد بعثة الفريق البافاري هوجم وسرقت منه محفظته وهاتفه النقال "أيفون 15" وساعة اليد الخاصة به.

وأضافت الصحيفة أن السرقة حدثت في منطقة "أفينيدا ديل ليتورال" بجادة سانتي مارتي، إذ قام شاب من أصول أجنبية بإلهاء مسؤول الفريق البافاري الذي لم تحدد هويته قبل أن يهجم عليه ويركض بعيدا عن موقع الحادثة ويكتشف لاحقا أنه سرق ساعة فاخرة ومحفظة وهاتف نقال أيفون 15 من مسؤول النادي الألماني.

وتواصل الشرطة الكتالونية التحقيقات لمعرفة هوية الجاني، كي تتأكد هل كان السارق على علاقة بعمليات السرقة المتكررة في المنطقة إياها أم كانت عملية منفردة، كما أكدت الشرطة أن استعادة المسروقات أمر يكاد يكون مستحيلا.

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