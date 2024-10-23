الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز فريق الحسين اربد على فريق ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.
وسجل هدفي الحسين اربد لاعبه البديل عارف الحاج في الدقيقتين 86 و90+،1 من المباراة.
ورفع الحسين اربد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ناساف عند 4 نقاط.
وفاز فريق أهلي شباب دبي ضمن نفس المجموعة على فريق الكويت الكويتي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد الكويت عند تقطة واحدة.
وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي: الحسين اربد 6، اهلي شباب دبي 6، ناساف 4، الكويت 1.--(بترا)
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