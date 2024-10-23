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الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا 2

10/23/2024 2:46:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز فريق الحسين اربد على فريق ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.


وسجل هدفي الحسين اربد لاعبه البديل عارف الحاج في الدقيقتين 86 و90+،1 من المباراة.


ورفع الحسين اربد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ناساف عند 4 نقاط.
وفاز فريق أهلي شباب دبي ضمن نفس المجموعة على فريق الكويت الكويتي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد الكويت عند تقطة واحدة.


وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي: الحسين اربد 6، اهلي شباب دبي 6، ناساف 4، الكويت 1.--(بترا)

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