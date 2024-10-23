الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا 2



وسجل هدفي الحسين اربد لاعبه البديل عارف الحاج في الدقيقتين 86 و90+،1 من المباراة.



ورفع الحسين اربد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ناساف عند 4 نقاط.

وفاز فريق أهلي شباب دبي ضمن نفس المجموعة على فريق الكويت الكويتي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد الكويت عند تقطة واحدة.



وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي: الحسين اربد 6، اهلي شباب دبي 6، ناساف 4، الكويت 1.--(بترا)