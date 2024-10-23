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فينيسيوس يسرق الأضواء في ليلة استثنائية جديدة أمام دورتموند

10/23/2024 2:46:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أقر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بمشكلات فريقه في الشوط الأول أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول من أمس، لكنه أبدى فخره بلاعبيه الذين قاموا بـ"ريمونتادا" مبهرة في الشوط الثاني، وقال: "إنه يمكن أن يكون لحظة حاسمة في الموسم".
وتمكن ريال مدريد الإسباني من قلب تأخره بهدفين أمام بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز بنتيجة 5-2 في ليلة "حبست الأنفاس"، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج.
وصرح المدرب الإيطالي بعد المباراة: "نظام اللعب ليس الشيء الأكثر أهمية، بل هو السلوك الذي يتبعه اللاعبون في اللعب بنظام معين. لو لعبنا بطريقة 4-4-2 في الشوط الأول لكان الشيء نفسه قد حدث. الشيء الأكثر أهمية هو سلوكنا في المباراة. في الشوط الثاني علمنا الكثير حول ما يجب علينا القيام به وكيف يمكننا القيام به. إنه يمكن أن يكون لحظة حاسمة في الموسم".
وبدا أنشيلوتي فخوراً برؤية أفضل لعب لفريقه هذا الموسم في الشوط الثاني من مباراة الليلة قبل الماضية بالبطولة الأوروبية العريقة، واستعرض أخطاء الشوط الأول.
وقال في هذا الصدد: "إن الفريق الملكي لعب بكثافة أكبر في الشوط الثاني"، موضحا أن "المشكلة في الشوط الأول تكمن في أننا كنا متحفظين. لقد سيطروا على المباراة، وسجلوا هدفين ضدنا بسهولة. كان واضحًا تمامًا ما كان علينا القيام به وقمنا بذلك بمزيد من القوة والضغط، لقد كان أفضل شوط ثان في الموسم".
وأكد أنشيلوتي أن "الهدف" الذي يجب أن يضعه الريال لنفسه هو أن يبدأ المباريات كما أنهاها أمام دورتموند. "علينا أن نتعلم مما تمكنا من القيام به في الشوط الثاني، بكثافة كبيرة وسرعة عالية في المباراة. علينا أن نكون أكثر توازنًا في القوة بين الشوطين الأول والثاني. سنحقق ذلك".
واعتبر أنشيلوتي، فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية أمرا مفروغا منه، لدوره في فوز الفريق "الملكي" بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وليس جراء الاستعراض الرائع الذي قدمه أمام بوروسيا دورتموند بتسجيل "هاتريك" في الشوط الثاني من لقاء أول من أمس، ما سيسهم كذلك في فوزه بالكرة الذهبية المقبلة.
وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال أنشيلوتي: "من النادر أن ترى لاعبا يقدم شوطا ثانيا مثل الذي قدمه فينيسيوس، بصرف النظر عن الأهداف، بطاقة وكثافة وشخصية غير عادية".
وأضاف: "أعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية لما فعله العام الماضي، عندما ساعدنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس للأهداف الثلاثة التي سجلها اليوم، والتي ستساعده على الفوز بالكرة الذهبية المقبلة".
وأكد أنشيلوتي أن فينيسيوس يحظى بالتقدير الذي يستحقه في إسبانيا، وأنه نجح في الحد من مشكلة العنصرية.
من جهة ثانية، أشاد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بفينيسيوس جونيور، وأكد أن هدفه الثالث يذكره ببيليه.
وعقب انتهاء المباراة قال بوتراجينيو: "إن لوكاس (فاسكيز)، استحق الهدف لجهوده المستمرة واحترافيته"، مضيفا أن "فينيسيوس سجل أهدافًا رائعة، وهدفه الثالث خصوصا، ذكرني ببيليه للطريقة التي دخل بها إلى منطقة الجزاء، وتلك الخدعة التي قام بها".
وتابع قائلا: "إنه هدف رائع لمن يعشقون كرة القدم، يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الشكوك".
وعن المباراة، قال المسؤول المدريدي: "لقد حدث الشيء نفسه مرة أخرى، إنه مكان يتمتع بشيء مميز للغاية، لاعبونا ومشجعونا ومنافسونا يعرفون ذلك. مرة أخرى في ظروف معاكسة للغاية بتأخر بهدفين في الشوط الأول أمام فريق كبير مثل دورتموند. لقد قدمنا عرضا رائعا في الشوط الثاني".
أما لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، فكال المديح لزميله فينيسيوس، وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قدم فينيسيوس موسما استثنائيا وكان لاعبا حاسما، واليوم أظهر أنه أفضل لاعب في العالم، نحن سعداء للغاية بالاستمتاع بلعبه".
وبين: "شعرنا بالغضب بعد الشوط الأول، نظرنا في وجوه بعضنا البعض وأخبرنا وقلنا إن هذا لا يمكن أن يستمر، لأننا لم نقدم ما يكفي للفوز في دوري الأبطال. في الشوط الثاني، رأينا ريال مدريد مختلفا، كنا نفوز في المواجهات المباشرة ولعبنا بشدة، وبفضل ذلك سجلنا 5 أهداف".
وكشف: "من الصعب وصف ما عشناه، مررنا بمواقف عدة مماثلة، والشيء الذي نعيشه في هذا الملعب رائع جدا، مع الهدف الأول الذي سجلناه لتصبح النتيجة 1-2، عرفنا نحن والجمهور أننا سنقلب النتيجة، كنا نؤمن بذلك".
واختتم قائلاً: "يجب أن نؤمن حتى النهاية، وألا نستسلم أبدا، وأن نقاتل حتى آخر دقيقة، هذه هي قيم ريال مدريد التي أظهرناها اليوم".
في الجهة المقابلة، نفى نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، أن يكون تغيير طريقة اللعب هو العامل الأساسي في الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد، والتي يتعين على الفريق أن ينساها سريعا ويستعيد توازنه.
وكان دورتموند متقدما بهدفين نظيفين، عندما أشرك شاهين المدافع فالديمار أنتون بدلا من المهاجم جيمي بيوني جيتينز في الدقيقة 55، ليلعب بخمسة مدافعين في خط الدفاع.
ولكن بدلا من أن يحصل على المزيد من الاستقرار في الدفاع، تلقى دورتموند هدفين في سبع دقائق ليتعادل ريال، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة سجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف ليفوز بالمباراة التي تعد تكرارا لنهائي نسخة العام الماضي من البطولة.
وأوضح شاهين: "لا أعتقد أن الخسارة لها علاقة بتغيير طريقة اللعب، ولكن الخسارة تتعلق بحقيقة أنه لم يعد لدينا سيطرة على المباراة ولم تكن لدينا لحظات الضغط في الأمام، إذا خسرت وتلقيت خمسة أهداف فيمكنك بالطبع أن تقول إن طريقة اللعب لم تكن صحيحة".
وقام سيباستيان كييل المدير الرياضي بدعم رأي شاهين، وقال: "إن اللعب بخمسة مدافعين أمر "يستحق التفكير فيه"، وأضاف: "ليس من المنطقي أن نتحدث عن تغيير طريقة اللعب، لأننا في الأساس لم نتصرف في الشوط الثاني كما كنا نفعل في الشوط الأول".
وأردف: "كان من الواضح أننا لن نتحكم في ريال مدريد لمدة 90 دقيقة، مثلما فعلنا في الشوط الأول، بالكاد يمكن لأي فريق أن يفعل هذا. ولكن كان ينبغي أن نبعدهم أكثر عن مرمانا".
وأهدر دورتموند أول نقاط له في البطولة الأوروبية، ولكن يجب عليه أن يتطلع إلى مباراته أمام أوجسبورج في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وخسر دورتموند في مباراتين بالدوري، عقب مباراتيه الأوليين في دوري أبطال أوروبا ولا يمكنه أن يتعثر مرة أخرى، حيث يبتعد عن قمة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط، وقال جريجور كوبيل حارس المرمى: "يجب أن ندافع بشكل أفضل، نحن نتلقى الكثير من الأهداف".
على صعيد آخر، خسر ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي رودريجو جويس في مواجهة برشلونة، السبت المقبل، بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
وكان رودريجو أصيب أمام بوروسيا دورتموند، ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيخسر ريال مدريد جهود اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو، لكن لن يتم الكشف عن مدى الإصابة بالضبط قبل اليوم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التقييم الأولي يؤكد أن رودريجو يعاني من إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى، ومع بقاء 3 أيام فقط على مواجهة برشلونة، من الصعب التفكير في أن اللاعب سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض الكلاسيكو.
وأوضحت أن ريال مدريد لم يتجرأ على تحديد مدة غياب رودريجو حتى الآن، وسيكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي ما يحدد التشخيص النهائي.
وسلطت الصحافة الألمانية الضوء أمس على "ريمونتادا" ريال مدريد، وركزت انتقاداتها على مدرب بوروسيا دورتموند نوري شاهين، بسبب التغييرات التي أجراها عندما كان فريقه متقدما بهدفين دون رد.
وذكرت صحيفة "بيلد" -الأكثر قراءة في ألمانيا- في صفحتها الأولى بشكل صريح "دورتموند يعيش حالة رعب حقيقي"، وأكدت أن "جوهر المشكلة" كان خروج الجناح جيمي جيتينز في الدقيقة 55 ونزول المدافع أنتون بدلا منه، "بهدف تعزيز الجانب الدفاعي" ولكن خطة المدرب "باءت بالفشل التام".
كما عنونت مجلة "كيكر" هذه المواجهة بـ"ريال مدريد يدمر دورتموند بعد تأخره بهدفين"، وأشارت إلى أنه في شوط المباراة الأول "كان من الملاحظ أن فريق ريال مدريد الهجومي المتميز بالكاد طور أي أفكار على الرغم من الضغط الشجاع" وأن "لوكا مودريتش لم يتمكن من وضع بصمته في اللقاء".
وتساءلت المجلة الأسبوعية "هل بدا واضحا مرة أخرى أن ريال مدريد لم يتعامل بشكل جيد مع رحيل توني كروس المعتزل مؤخرا؟".
وقالت صحيفة "دي فيلت" اليومية في صفحتها الأولى: "بوروسيا ينهار بشكل درامي".
وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من أن الفريق الألماني "قدم شوطا أول قويا واستحق التقدم على ريال مدريد بهدفين"، إلا أنه في الشوط الثاني "عاد الفريق الملكي بقوة وحققوا ريمونتادا كبيرة". . -(وكالات)

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