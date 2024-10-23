فينيسيوس يسرق الأضواء في ليلة استثنائية جديدة أمام دورتموند

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أقر مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي، بمشكلات فريقه في الشوط الأول أمام بوروسيا دورتموند بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
أول من أمس، لكنه أبدى فخره بلاعبيه الذين قاموا بـ"ريمونتادا" مبهرة في الشوط الثاني، وقال: "إنه يمكن أن يكون لحظة حاسمة في الموسم".
وتمكن ريال مدريد الإسباني من قلب تأخره بهدفين أمام بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز بنتيجة 5-2 في ليلة "حبست الأنفاس"، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج.
وصرح المدرب الإيطالي بعد المباراة: "نظام اللعب ليس الشيء الأكثر أهمية، بل هو السلوك الذي يتبعه اللاعبون في اللعب بنظام معين. لو لعبنا بطريقة 4-4-2 في الشوط الأول لكان الشيء نفسه قد حدث. الشيء الأكثر أهمية هو سلوكنا في المباراة. في الشوط الثاني علمنا الكثير حول ما يجب علينا القيام به وكيف يمكننا القيام به. إنه يمكن أن يكون لحظة حاسمة في الموسم".
وبدا أنشيلوتي فخوراً برؤية أفضل لعب لفريقه هذا الموسم في الشوط الثاني من مباراة الليلة قبل الماضية بالبطولة الأوروبية العريقة، واستعرض أخطاء الشوط الأول.
وقال في هذا الصدد: "إن الفريق الملكي لعب بكثافة أكبر في الشوط الثاني"، موضحا أن "المشكلة في الشوط الأول تكمن في أننا كنا متحفظين. لقد سيطروا على المباراة، وسجلوا هدفين ضدنا بسهولة. كان واضحًا تمامًا ما كان علينا القيام به وقمنا بذلك بمزيد من القوة والضغط، لقد كان أفضل شوط ثان في الموسم".
وأكد أنشيلوتي أن "الهدف" الذي يجب أن يضعه الريال لنفسه هو أن يبدأ المباريات كما أنهاها أمام دورتموند. "علينا أن نتعلم مما تمكنا من القيام به في الشوط الثاني، بكثافة كبيرة وسرعة عالية في المباراة. علينا أن نكون أكثر توازنًا في القوة بين الشوطين الأول والثاني. سنحقق ذلك".
واعتبر أنشيلوتي، فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية أمرا مفروغا منه، لدوره في فوز الفريق "الملكي" بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وليس جراء الاستعراض الرائع الذي قدمه أمام بوروسيا دورتموند بتسجيل "هاتريك" في الشوط الثاني من لقاء أول من أمس، ما سيسهم كذلك في فوزه بالكرة الذهبية المقبلة.
وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال أنشيلوتي: "من النادر أن ترى لاعبا يقدم شوطا ثانيا مثل الذي قدمه فينيسيوس، بصرف النظر عن الأهداف، بطاقة وكثافة وشخصية غير عادية".
وأضاف: "أعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية لما فعله العام الماضي، عندما ساعدنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس للأهداف الثلاثة التي سجلها اليوم، والتي ستساعده على الفوز بالكرة الذهبية المقبلة".
وأكد أنشيلوتي أن فينيسيوس يحظى بالتقدير الذي يستحقه في إسبانيا، وأنه نجح في الحد من مشكلة العنصرية.
من جهة ثانية، أشاد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بفينيسيوس جونيور، وأكد أن هدفه الثالث يذكره ببيليه.
وعقب انتهاء المباراة قال بوتراجينيو: "إن لوكاس (فاسكيز)، استحق الهدف لجهوده المستمرة واحترافيته"، مضيفا أن "فينيسيوس سجل أهدافًا رائعة، وهدفه الثالث خصوصا، ذكرني ببيليه للطريقة التي دخل بها إلى منطقة الجزاء، وتلك الخدعة التي قام بها".
وتابع قائلا: "إنه هدف رائع لمن يعشقون كرة القدم، يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الشكوك".
وعن المباراة، قال المسؤول المدريدي: "لقد حدث الشيء نفسه مرة أخرى، إنه مكان يتمتع بشيء مميز للغاية، لاعبونا ومشجعونا ومنافسونا يعرفون ذلك. مرة أخرى في ظروف معاكسة للغاية بتأخر بهدفين في الشوط الأول أمام فريق كبير مثل دورتموند. لقد قدمنا عرضا رائعا في الشوط الثاني".
أما لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، فكال المديح لزميله فينيسيوس، وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قدم فينيسيوس موسما استثنائيا وكان لاعبا حاسما، واليوم أظهر أنه أفضل لاعب في العالم، نحن سعداء للغاية بالاستمتاع بلعبه".
وبين: "شعرنا بالغضب بعد الشوط الأول، نظرنا في وجوه بعضنا البعض وأخبرنا وقلنا إن هذا لا يمكن أن يستمر، لأننا لم نقدم ما يكفي للفوز في دوري الأبطال. في الشوط الثاني، رأينا ريال مدريد مختلفا، كنا نفوز في المواجهات المباشرة ولعبنا بشدة، وبفضل ذلك سجلنا 5 أهداف".
وكشف: "من الصعب وصف ما عشناه، مررنا بمواقف عدة مماثلة، والشيء الذي نعيشه في هذا الملعب رائع جدا، مع الهدف الأول الذي سجلناه لتصبح النتيجة 1-2، عرفنا نحن والجمهور أننا سنقلب النتيجة، كنا نؤمن بذلك".
واختتم قائلاً: "يجب أن نؤمن حتى النهاية، وألا نستسلم أبدا، وأن نقاتل حتى آخر دقيقة، هذه هي قيم ريال مدريد التي أظهرناها اليوم".
في الجهة المقابلة، نفى نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، أن يكون تغيير طريقة اللعب هو العامل الأساسي في الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد، والتي يتعين على الفريق أن ينساها سريعا ويستعيد توازنه.
وكان دورتموند متقدما بهدفين نظيفين، عندما أشرك شاهين المدافع فالديمار أنتون بدلا من المهاجم جيمي بيوني جيتينز في الدقيقة 55، ليلعب بخمسة مدافعين في خط الدفاع.
ولكن بدلا من أن يحصل على المزيد من الاستقرار في الدفاع، تلقى دورتموند هدفين في سبع دقائق ليتعادل ريال، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة سجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف ليفوز بالمباراة التي تعد تكرارا لنهائي نسخة العام الماضي من البطولة.
وأوضح شاهين: "لا أعتقد أن الخسارة لها علاقة بتغيير طريقة اللعب، ولكن الخسارة تتعلق بحقيقة أنه لم يعد لدينا سيطرة على المباراة ولم تكن لدينا لحظات الضغط في الأمام، إذا خسرت وتلقيت خمسة أهداف فيمكنك بالطبع أن تقول إن طريقة اللعب لم تكن صحيحة".
وقام سيباستيان كييل المدير الرياضي بدعم رأي شاهين، وقال: "إن اللعب بخمسة مدافعين أمر "يستحق التفكير فيه"، وأضاف: "ليس من المنطقي أن نتحدث عن تغيير طريقة اللعب، لأننا في الأساس لم نتصرف في الشوط الثاني كما كنا نفعل في الشوط الأول".
وأردف: "كان من الواضح أننا لن نتحكم في ريال مدريد لمدة 90 دقيقة، مثلما فعلنا في الشوط الأول، بالكاد يمكن لأي فريق أن يفعل هذا. ولكن كان ينبغي أن نبعدهم أكثر عن مرمانا".
وأهدر دورتموند أول نقاط له في البطولة الأوروبية، ولكن يجب عليه أن يتطلع إلى مباراته أمام أوجسبورج في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وخسر دورتموند في مباراتين بالدوري، عقب مباراتيه الأوليين في دوري أبطال أوروبا ولا يمكنه أن يتعثر مرة أخرى، حيث يبتعد عن قمة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط، وقال جريجور كوبيل حارس المرمى: "يجب أن ندافع بشكل أفضل، نحن نتلقى الكثير من الأهداف".
على صعيد آخر، خسر ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي رودريجو جويس في مواجهة برشلونة، السبت المقبل، بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
وكان رودريجو أصيب أمام بوروسيا دورتموند، ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيخسر ريال مدريد جهود اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو، لكن لن يتم الكشف عن مدى الإصابة بالضبط قبل اليوم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التقييم الأولي يؤكد أن رودريجو يعاني من إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى، ومع بقاء 3 أيام فقط على مواجهة برشلونة، من الصعب التفكير في أن اللاعب سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض الكلاسيكو.
وأوضحت أن ريال مدريد لم يتجرأ على تحديد مدة غياب رودريجو حتى الآن، وسيكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي ما يحدد التشخيص النهائي.
وسلطت الصحافة الألمانية الضوء أمس على "ريمونتادا" ريال مدريد، وركزت انتقاداتها على مدرب بوروسيا دورتموند نوري شاهين، بسبب التغييرات التي أجراها عندما كان فريقه متقدما بهدفين دون رد.
وذكرت صحيفة "بيلد" -الأكثر قراءة في ألمانيا- في صفحتها الأولى بشكل صريح "دورتموند يعيش حالة رعب حقيقي"، وأكدت أن "جوهر المشكلة" كان خروج الجناح جيمي جيتينز في الدقيقة 55 ونزول المدافع أنتون بدلا منه، "بهدف تعزيز الجانب الدفاعي" ولكن خطة المدرب "باءت بالفشل التام".
كما عنونت مجلة "كيكر" هذه المواجهة بـ"ريال مدريد يدمر دورتموند بعد تأخره بهدفين"، وأشارت إلى أنه في شوط المباراة الأول "كان من الملاحظ أن فريق ريال مدريد الهجومي المتميز بالكاد طور أي أفكار على الرغم من الضغط الشجاع" وأن "لوكا مودريتش لم يتمكن من وضع بصمته في اللقاء".
وتساءلت المجلة الأسبوعية "هل بدا واضحا مرة أخرى أن ريال مدريد لم يتعامل بشكل جيد مع رحيل توني كروس المعتزل مؤخرا؟".
وقالت صحيفة "دي فيلت" اليومية في صفحتها الأولى: "بوروسيا ينهار بشكل درامي".
وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من أن الفريق الألماني "قدم شوطا أول قويا واستحق التقدم على ريال مدريد بهدفين"، إلا أنه في الشوط الثاني "عاد الفريق الملكي بقوة وحققوا ريمونتادا كبيرة". . -(وكالات)
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