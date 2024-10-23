Thursday, 24 October 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل سيدات غرب آسيا يمنح الاتحاد والأرثوذكسي فرصة التراجع عن الانسحاب

10/23/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أعلن اتحاد غرب آسيا عن تأجيل بطولة أندية السيدات بسنختها الثالثة حتى إشعار آخر، وهي التي كان مقررا إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 تشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في السعودية.
وجاء التأجيل بعد اعتذار فريقي أبو ظبي وبريسشن من الإمارات عن المشاركة في الفترة الحالية، واقتصار عدد الفرق المشاركة على ثلاثة هي: النصر والأهلي من السعودية، والهلال السوري.
وكان فريقا الاتحاد والأرثوذكسي، أعلنا انسحابهما من البطولة قبل فترة من الإعلان عن الفرق المشاركة، نظرا لعدم سماح اتحاد غرب آسيا، بفتح باب القيد لهما من أجل تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
وتمثلت المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق بتسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما وقتها 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جديدات بالفريق من اتحاد الكرة، من دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من "غرب آسيا"، إلى جانب عدم قدرتهما على التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية، وبما أن البطولة تقام في نهاية الموسم، اتخذ الناديان قرار عدم المشاركة بشكل رسمي.
وسيمثل تأجيل البطولة وتحديد موعد آخر لإقامتها، فرصة مثالية للاتحاد والأرثوذكسي لإعادة النظر في قرارهما، لأن الموعد الجديد سيسمح لكل فريق تسجيل العدد المسموح به من اللاعبات الأجنبيات.
وعلمت "الغد" من مصادر مقربة من الناديين، أن قرار التأجيل صب في صالحهما، من خلال التحضير للبطولة بصورة أفضل بإقامتها في موعد مناسب للفرق، بعيدا عن الموعد السابق الذي كان في نهاية الموسم، إلى جانب إمكانية تعزيز الفريقين بلاعبات أجنبيات جديدات.
وضم الاتحاد في صفوفه مؤخرا، 3 لاعبات جزائريات وهن: حورية عفاق، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما لعبت مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن: حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
وكانت البطولة الإقليمية ستقام للمرة الأولى بغياب أندية محلية عنها، بعد أن أقيمت النسخة الأولى بمحافظة العقبة في العام 2019، وشهدت تتويج فريق شباب الأردن باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية بمحافظة الزرقاء في العام 2022، وحل الأرثوذكسي وصيفا للبطل.
وتقررت مشاركة الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبارهما بطل ووصيف دوري المحترفات المحلي في الموسم الماضي، فيما حصل الاتحاد على لقب الدوري في الموسم الماضي، وحل الأرثوذكسي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

MENAFN23102024000072011014ID1108812481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث