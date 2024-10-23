تأجيل سيدات غرب آسيا يمنح الاتحاد والأرثوذكسي فرصة التراجع عن الانسحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أعلن اتحاد غرب آسيا عن تأجيل بطولة أندية السيدات بسنختها الثالثة حتى إشعار آخر، وهي التي كان مقررا إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 تشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في السعودية.
وجاء التأجيل بعد اعتذار فريقي أبو ظبي وبريسشن من الإمارات عن المشاركة في الفترة الحالية، واقتصار عدد الفرق المشاركة على ثلاثة هي: النصر والأهلي من السعودية، والهلال السوري.
وكان فريقا الاتحاد والأرثوذكسي، أعلنا انسحابهما من البطولة قبل فترة من الإعلان عن الفرق المشاركة، نظرا لعدم سماح اتحاد غرب آسيا، بفتح باب القيد لهما من أجل تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
وتمثلت المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق بتسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما وقتها 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جديدات بالفريق من اتحاد الكرة، من دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من "غرب آسيا"، إلى جانب عدم قدرتهما على التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية، وبما أن البطولة تقام في نهاية الموسم، اتخذ الناديان قرار عدم المشاركة بشكل رسمي.
وسيمثل تأجيل البطولة وتحديد موعد آخر لإقامتها، فرصة مثالية للاتحاد والأرثوذكسي لإعادة النظر في قرارهما، لأن الموعد الجديد سيسمح لكل فريق تسجيل العدد المسموح به من اللاعبات الأجنبيات.
وعلمت "الغد" من مصادر مقربة من الناديين، أن قرار التأجيل صب في صالحهما، من خلال التحضير للبطولة بصورة أفضل بإقامتها في موعد مناسب للفرق، بعيدا عن الموعد السابق الذي كان في نهاية الموسم، إلى جانب إمكانية تعزيز الفريقين بلاعبات أجنبيات جديدات.
وضم الاتحاد في صفوفه مؤخرا، 3 لاعبات جزائريات وهن: حورية عفاق، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما لعبت مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن: حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
وكانت البطولة الإقليمية ستقام للمرة الأولى بغياب أندية محلية عنها، بعد أن أقيمت النسخة الأولى بمحافظة العقبة في العام 2019، وشهدت تتويج فريق شباب الأردن باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية بمحافظة الزرقاء في العام 2022، وحل الأرثوذكسي وصيفا للبطل.
وتقررت مشاركة الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبارهما بطل ووصيف دوري المحترفات المحلي في الموسم الماضي، فيما حصل الاتحاد على لقب الدوري في الموسم الماضي، وحل الأرثوذكسي في المركز الثالث على سلم الترتيب.
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