فيسبوك يكافح الاحتيال بتقنية التعرف على الوجه لاستعادة الحسابات

هذه الخطوة تأتي لمواجهة إعلانات الاحتيال التي تستخدم صور المشاهير مثل الإعلامي الأسترالي كارل ستيفانوفيتش ورجل الأعمال أندرو فورست لترويج مخططات وهمية.



وتُستخدم صور المشاهير لإقناع المستخدمين بالكشف عن معلومات شخصية أو استثمار أموالهم في عروض احتيالية. يشارك السيد فورست حالياً في دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" في الولايات المتحدة بسبب إعلانات احتيالية تتعلق بالعملات المشفرة تظهر على فيسبوك باستخدام صورته.



وتعمل "ميتا" حالياً على تعزيز نظامها لمراجعة الإعلانات من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه لمقارنة الصور في الإعلانات مع صور المشاهير الموجودة على ملفاتهم الشخصية على فيسبوك وإنستغرام. وإذا تم التأكد من مطابقة الصور، يتم حظر الإعلان تلقائيًا.



صرح متحدث باسم "ميتا" قائلاً: "نحذف على الفور أي بيانات وجه تم إنشاؤها بعد الانتهاء من المقارنة، ولا نستخدمها لأي غرض آخر."



هذه الخطوة تأتي بعد ثلاث سنوات من إيقاف فيسبوك لتقنية التعرف على الوجه بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث قامت حينها بحذف صور مليار مستخدم.



وقد أظهرت نتائج أولية، باستخدام مجموعة صغيرة من المشاهير والشخصيات العامة، فعالية وسرعة أكبر في اكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وستقوم "ميتا" بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل عددًا أكبر من الشخصيات العامة، مع إرسال إشعارات إليهم لإعلامهم بإمكانية الانضمام أو الانسحاب من البرنامج.



كما أن الشركة تعمل على الحد من الحسابات التي تنتحل شخصيات عامة بهدف الاحتيال، حيث يتم استخدام تقنيات مشابهة للكشف عن هذه الحسابات المزيفة.



وفيما يتعلق بمساعدة المستخدمين على استعادة حساباتهم المفقودة، تعمل "ميتا" على إدخال تقنية التعرف على الوجه لمساعدة الأشخاص في التحقق من هويتهم واستعادة حساباتهم بسهولة.

ويمكن للمستخدمين تحميل فيديو سيلفي للتحقق من هويتهم من خلال مقارنة وجههم بالصورة الشخصية الموجودة على الحساب.



تؤكد الشركة أن الفيديوهات المرسلة ستكون مشفرة وآمنة، وسيتم حذفها فور الانتهاء من عملية المقارنة، بغض النظر عن نجاحها أو فشلها.



وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الأسترالية حاليًا فرض قواعد جديدة تلزم شركات التواصل الاجتماعي والبنوك بمكافحة عمليات الاحتيال.



الجدير بالذكر أن القضية التي رفعها أندرو فورست ضد "ميتا" في ولاية كاليفورنيا ستشهد جلسة محكمة جديدة في 31 أكتوبر 2024.