طلاق ماليزية يثير الجدل.. خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصدر خبر طلاق امرأة ماليزية ترند منصات التواصل في ماليزيا، بعد أن تبين أنها كرست 6 سنوات من حياتها لرعاية زوجها في مرضه وعند شفائه تزوج عليها.
وتعود تفاصيل قصة الماليزية "نورول سيازواني" إلى نشرها يومياتها مع زوجها المشلول عبر حسابها على "فيس بوك"، وشمل روتينها اليومي تغذيته عبر أنبوب الأنف، ورعايته الشخصية، ومساعدته في الاستحمام، بالإضافة لتربية ابنتهم الوحيدة، وكذلك ذهابها لعملها حتى تصرف على بيتها.
واستطاع نشاطها اليومي الذي تشاركه على "فيس بوك" أن يحصد لها 32 ألف متابعاً على حسابها، إلا أن المتابعين صُدموا عندما علموا أن زوجها لم يكتفِ بالطلاق بعد استعادة قدرته على المشي، بل تزوج امرأة أخرى.
تهنئة "انتهيت منه"
وفي منشور تم حذفه لاحقاً على "فيس بوك" هنأت نورول زوجها السابق وزوجته الجديدة، متمنية لهما السعادة، وكتبت في منشورها: "لقد انتهيت منه، الآن دورك لتعتني به".
وأثار خبر طلاق الثنائي، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا، حيث عجز العديد من المستخدمين عن فهم كيف يمكن لزوجها أن يتخلى عنها بعد سنوات من اهتمامها به.
وعلى الرغم من صرخات الجمهور وخيبة أملهم تجاه تصرفات زوجها السابق، أكدت نورول أنها وفت بمسؤولياتها تجاه زوجها خلال مرضه، مطالبة المستخدمين بالكف عن توجيه الانتقادات القاسية له ولزوجته، وأكدت أنهما اتفاقا على تربية ابنتهما معاً وطلبت من متابعيها تفهم الوضع.
وللتخفيف من الانتقادات الموجهة إلى زوجها السابق وزوجته الجديدة، حذفت نورول منشورها الأصلي وقدمت اعتذاراً، موضحة أن نيتها لم تكن إحراج أي شخص.
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