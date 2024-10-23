طلاق ماليزية يثير الجدل.. خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه

MENAFN - Alghad Newspaper)وتعود تفاصيل قصة الماليزية "نورول سيازواني" إلى نشرها يومياتها مع زوجها المشلول عبر حسابها على "فيس بوك"، وشمل روتينها اليومي تغذيته عبر أنبوب الأنف، ورعايته الشخصية، ومساعدته في الاستحمام، بالإضافة لتربية ابنتهم الوحيدة، وكذلك ذهابها لعملها حتى تصرف على بيتها.



واستطاع نشاطها اليومي الذي تشاركه على "فيس بوك" أن يحصد لها 32 ألف متابعاً على حسابها، إلا أن المتابعين صُدموا عندما علموا أن زوجها لم يكتفِ بالطلاق بعد استعادة قدرته على المشي، بل تزوج امرأة أخرى.



تهنئة "انتهيت منه"

وفي منشور تم حذفه لاحقاً على "فيس بوك" هنأت نورول زوجها السابق وزوجته الجديدة، متمنية لهما السعادة، وكتبت في منشورها: "لقد انتهيت منه، الآن دورك لتعتني به".



وأثار خبر طلاق الثنائي، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا، حيث عجز العديد من المستخدمين عن فهم كيف يمكن لزوجها أن يتخلى عنها بعد سنوات من اهتمامها به.



وعلى الرغم من صرخات الجمهور وخيبة أملهم تجاه تصرفات زوجها السابق، أكدت نورول أنها وفت بمسؤولياتها تجاه زوجها خلال مرضه، مطالبة المستخدمين بالكف عن توجيه الانتقادات القاسية له ولزوجته، وأكدت أنهما اتفاقا على تربية ابنتهما معاً وطلبت من متابعيها تفهم الوضع.



وللتخفيف من الانتقادات الموجهة إلى زوجها السابق وزوجته الجديدة، حذفت نورول منشورها الأصلي وقدمت اعتذاراً، موضحة أن نيتها لم تكن إحراج أي شخص.

















