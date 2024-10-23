غزة ترسم.. سرساوي يجسد أوجاع شعب يأبى المحو والإبادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد
عمان- لم يعش الفنان التشكيلي الفلسطيني فايز سرساوي حرب الإبادة في غزة فقط، بل تقمص أرواح الشهداء والجرحى والنازفين والنازحين والثكالى وفاقدي أطرافهم وأعضاءهم وأسرهم. وحاول تجسيدها في معرض "غزة ترسم"، الذي أقامته دار تدوين للنشر والتوزيع في عمان وبالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية وجاليري إطلالة اللويبدة.
افتتح معرض "غزة ترسم" الذي ينقل مشاهد يوميات الحرب في غزة، الدكتور جمال حجار في جاليري إطلالة اللويبدة، أول من أمس وبحضور المهندسة قمر النابلسي عضو أمانة عمان الكبرى، وعدد من الفنانين والمبدعين والمهتمين.
وقالت المهندسة قمر النابلسي: "كل الشكر للقائمين على هذا المعرض، جهد مشكور لإبراز ما قام ويقوم به أهل غزة لتوثيق جرائم الكيان المحتل الغاصب ووحشيته بحق الإنسانية وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس على غزة، بكل الوسائل".
وأضافت: كل الجهود المشتركة والفعاليات المختلفة التي أقيمت وما تزال لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحماية الموروث الثقافي الذي يحاول الكيان سرقته وصلت للعالم، مما انعكس على تفاعل الشعوب مع القضية ومع أهل غزة، لتثبت غزة بشكل خاص وعموم فلسطين للعالم كله أن هذا الشعب باقٍ على أرضه جذوره في الأرض وفرعه في السماء مهما حاول الغاصب ومن يقف خلفه، لذلك يجب الاستمرار والتعاون بين الجهات المختلفة، فقد حققت هذه الجهود نجاحا والطريق ما يزال طويلا.
فايز سرساوي لا يرسم كفنان وجد موضوعا نافعا أو صيدا ثمينا، بل كشهيد أو جريح فقد الكثير من أطرافه وأدوات رسمه، فرسم بحبر خياله هذه الوحوش الإرهابية التي لا تعرف الرحمة ولا التسامح ولا الإنسانية.
سرساوي يرسم وكأن غزة هي التي ترسم أو كأن فلسطين، هي التي تنشج بين يديه وتذرف دموع قرن من الزمن حزنا على مصير شعبها.
هذه الرسوم صرخة في وجه العدم، تقول للفراغ إن الكون متواطئ والعالم بلا أخلاق ولا قيم حين يتعلق الأمر بالطفل الفلسطيني وبالبيت الفلسطيني وبالحلم الفلسطيني، لكن روح سرساوي ترفض الإبادة والغدر والمحو، فترتل أسرار غربتها الداخلية وحزنها السرمدي وتعرجات هذه الخطوط بالأسود والأبيض في أغلب الأوقات، وببعض الأحمر في مرات نادرة وببعض الألوان في الأقل من المرات وهي تكتب تاريخ المأساة بلغة اللون وخطوط الضحية وجنون الثأر المقبل على الحياة، والموت في لحظة فارقة من لحظات التراجيديا التي لا تقارن بلوحات الفنانين ومنحوتات النحاتين، الذين يملكون مساحة للتأمل، فالتأمل كان من ضحايا الجريمة المروعة على فلسطين.
لا كلام يعلو على خطوط الفنان سرساوي وحبره الأسود وغضبه الساكن والمكبوت في أعماق أرواح أسلافه، الذين يبصرون ما يجري وينفرون من ذل الموت الشنيع الذي اخترعه هولاكو العصر لتبرير وحشية الكيان برمته.
فايز سرساوي واحد من الفنانين الذين لا يرسمون بحثا عن مجد فني أو ثراء مادي، لكنه يرسم صدى أعماقه وأعماق شعب يأبى الاندثار والمحو والإبادة.
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