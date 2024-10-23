غزة ترسم.. سرساوي يجسد أوجاع شعب يأبى المحو والإبادة

MENAFN - Alghad Newspaper) معتصم الرقاد

عمان- لم يعش التشكيلي الفلسطيني فايز سرساوي حرب الإبادة في غزة فقط، بل تقمص أرواح الشهداء والجرحى والنازفين والنازحين والثكالى وفاقدي أطرافهم وأعضاءهم وأسرهم. وحاول تجسيدها في "غزة ترسم"، الذي أقامته دار تدوين للنشر والتوزيع في عمان وبالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية وجاليري إطلالة اللويبدة.

افتتح معرض "غزة ترسم" الذي ينقل مشاهد يوميات الحرب في غزة، الدكتور جمال حجار في جاليري إطلالة اللويبدة، أول من أمس وبحضور المهندسة قمر النابلسي عضو أمانة عمان الكبرى، وعدد من الفنانين والمبدعين والمهتمين.

وقالت المهندسة قمر النابلسي: "كل الشكر للقائمين على هذا المعرض، جهد مشكور لإبراز ما قام ويقوم به أهل غزة لتوثيق جرائم الكيان المحتل الغاصب ووحشيته بحق الإنسانية وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس على غزة، بكل الوسائل".

وأضافت: كل الجهود المشتركة والفعاليات المختلفة التي أقيمت وما تزال لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحماية الموروث الثقافي الذي يحاول الكيان سرقته وصلت للعالم، مما انعكس على تفاعل الشعوب مع القضية ومع أهل غزة، لتثبت غزة بشكل خاص وعموم فلسطين للعالم كله أن هذا الشعب باقٍ على أرضه جذوره في الأرض وفرعه في السماء مهما حاول الغاصب ومن يقف خلفه، لذلك يجب الاستمرار والتعاون بين الجهات المختلفة، فقد حققت هذه الجهود نجاحا والطريق ما يزال طويلا.

فايز سرساوي لا يرسم كفنان وجد موضوعا نافعا أو صيدا ثمينا، بل كشهيد أو جريح فقد الكثير من أطرافه وأدوات رسمه، فرسم بحبر خياله هذه الوحوش الإرهابية التي لا تعرف الرحمة ولا التسامح ولا الإنسانية.

سرساوي يرسم وكأن غزة هي التي ترسم أو كأن فلسطين، هي التي تنشج بين يديه وتذرف دموع قرن من الزمن حزنا على مصير شعبها.

هذه الرسوم صرخة في وجه العدم، تقول للفراغ إن الكون متواطئ والعالم بلا أخلاق ولا قيم حين يتعلق الأمر بالطفل الفلسطيني وبالبيت الفلسطيني وبالحلم الفلسطيني، لكن روح سرساوي ترفض الإبادة والغدر والمحو، فترتل أسرار غربتها الداخلية وحزنها السرمدي وتعرجات هذه الخطوط بالأسود والأبيض في أغلب الأوقات، وببعض الأحمر في مرات نادرة وببعض الألوان في الأقل من المرات وهي تكتب تاريخ المأساة بلغة اللون وخطوط الضحية وجنون الثأر المقبل على الحياة، والموت في لحظة فارقة من لحظات التراجيديا التي لا تقارن بلوحات الفنانين ومنحوتات النحاتين، الذين يملكون مساحة للتأمل، فالتأمل كان من ضحايا الجريمة المروعة على فلسطين.

لا كلام يعلو على خطوط الفنان سرساوي وحبره الأسود وغضبه الساكن والمكبوت في أعماق أرواح أسلافه، الذين يبصرون ما يجري وينفرون من ذل الموت الشنيع الذي اخترعه هولاكو العصر لتبرير وحشية الكيان برمته.











فايز سرساوي واحد من الفنانين الذين لا يرسمون بحثا عن مجد فني أو ثراء مادي، لكنه يرسم صدى أعماقه وأعماق شعب يأبى الاندثار والمحو والإبادة.