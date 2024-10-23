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التشكيل الأسلوبي يسرد الصورة الشعرية واللغوية لمحمود فضيل التل

10/23/2024 2:46:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة، عن دار الآن ناشرون، كتاب "التشكيل الأسلوبي في شعر محمود فضيل التل"، للدكتورة أماني حماد أبو يحيى.
كتب أستاذ البلاغة والنقد في جامعة العلوم الإسلامية العالمية د. أحمد غالب الخرشة كلمة على غلاف الكتاب يشير فيها إلى أن "محمد فضيل التل يعد من أعلام الحركة الشعرية في الأردن، فقد استطاع أن يسجل لنفسه حضورا في الساحة الأدبية والثقافية من خلال تجربته الشعرية التي حرص على أن يجدد فيها شكلا ومضمونا، ويوظف فيها الظواهر الأسلوبية المتنوعة التي تمنح النص الشعري جمالياته وشعريته، غير أنه لم يحظ بدراسة شاملة تتناول خطابه الشعري وتظهر ما فيه من جماليات وسمات أسلوبية.
ويرى الخرشة، أن مؤلفة هذا الكتاب تسلط الضوء على منجز التل الشعري من خلال تناول التشكيل الأسلوبي في شعره، حيث استطاعت أبو يحيى أن توظف المنهج الأسلوبي في الكشف عن أبرز التشكيلات والظواهر الأسلوبية في شعره؛ كالصورة الشعرية، والأساليب اللغوية والإيقاعية، والتناص، فضلا عن حرصها على اختيار الأمثلة والشواهد الشعرية الدالة وتناولها بتحليل أسلوبي عميق. فهذا الكتاب يمثل إسهاما جديدا في الكشف عن تجربة التل الشعرية وإضافة نقدية تعمل على إضاءة جوانب من الحركة الشعرية الأردنية.
جاء الكتاب في أربعة فصول، يتناول الأول: الصورة الشعرية في شعر التل من خلال مبحثين: المبحث الأول: مصادر الصورة الشعرية، وتمثلت في الطبيعة الصامتة، أما المبحث الثاني، فقد تناول أنماط الصورة الشعرية، من تشبيه، واستعارة، وكناية، التي أظهرت الدلالات البلاغية من خلال دراسة نماذج مختارة من النصوص الشعرية الدالة على ذلك.
فيما يتحدث الفصل الثاني عن الأساليب اللغوية في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الأساليب الإنشائية، وتمثلت بالإنشاء الطلبي من أمر، ونهي، ونداء، واستفهام، وتمن، والمبحث الثاني، التقديم والتأخير، والمبحث الثالث: الحذف والذكر، إذ أوضحت الباحثة الأغراض البلاغية، والدلالات لهذه الأساليب في شعر محمود التل، ودورها في التعبير عن رؤية الشاعر.
فيما يتناول الفصل الثالث التشكيل الإيقاعي في مبحثين، المبحث الأول: الإيقاع الخارجي، من وزن وقافية، والمبحث الثاني: الإيقاع الداخلي، من تكرار وجناس وطباق، وأظهرت الباحثة ما تضمنته هذه الفنون البديعية من دلالات أسهمت في إحداث إيقاع مميز لجذب انتباه المتلقي، أما الفصل الرابع "التناص"، فقد جاء في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: التناص الديني، والمبحث الثاني: التناص التاريخي، والمبحث الثالث: التناص الأدبي، ثم جاءت الخاتمة لتبين أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
في مقدمتها للكتاب تشير أبو يحيى إلى أنها في دراستها تسعى إلى تسليط الضوء على شاعر يعد أحد أقطاب التجربة الشعرية الأردنية الحديثة هو محمود فضيل التل، وعلى الرغم من ذلك لم يحظ بدراسات نقدية تتناول إنتاجه الشعري بشكل تام، مما دفعني إلى اختيار شعره ليكون موضوعًا لدراستي في محاولة للوقوف على أبرز التشكيلات الأسلوبية التي برزت فيه، ومن ثم تقدير المساهمة الفنية والأدبية لهذا الشاعر بغية الاقتراب أكثر من تجربة الشعر الأردني الحديث، والبحث في الآليات والأدوات التي تمكن من خلالها من امتلاك بنى جمالية خاصة ومتفردة في عالم الشعر العربي.
وتقول المؤلفة: "إن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها تتناول الإنتاج الشعري للشاعر بشكل عام وتركز على الدواوين الشعرية التي صدرت بعد العام 1995 خلافًا لدراسة الضمور الذي تناول أعماله الشعرية الصادرة قبل 1995. لتكون هذه الدراسة الأسلوبية الأولى لها، معتمدة في ذلك على المنهج الأسلوبي، لأنه منهج يعنى بدراسة النصوص الشعرية ليبين أساليبها ووسائل تشكيلها، أما الدواوين التي ستتم دراستها فهي: ديوان صحو الطوفان، ديوان أنشودة المستحيل، ديوان تحت جنح الليل، ديوان للحب سماء عالية، ديوان لقاء الليل وديوان شاطئ من نار الذي صدر بعد العام 1998.
وفي اختتام هذه الدراسة تقول أبو يحيى: "إنه توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أهمها، أن محمود فضيل التل شاعرٌ أجاد بناء نصوصه الشعرية، وقد استمد صوره من مصادر عدة، وأجاد هذه النصوص وضمنها صورا فنية اتخذت من التشبيه، الاستعارة والكناية ركنًا رئيسًا في تشكيلها، وقد ساعده في ذلك وفرة مفرداته، ولغته القوية التي تمكن من توظيفها وتطويعها في تشكيل هذه الصور، التي عبر من خلالها عن همومه ومعاناته وأحزانه".
إلى ذلك، وظف عددا من أشكال التشبيه التي ظهرت بصورة المفرد والتشبيه التمثيلي، وجاءت الاستعارة التي ظهرت بشكل واضح في شعره، وقد تنوعت بين الاستعارة المكنية والتصريحية. أما الكناية، فقد وظفها بقسميها الكناية عن الصفة وعن الموصوف، وجاءت أمثلة كل منها متنوعة وكثيرة، إلا أننا اكتفينا بجزء منها لإعطاء الطابع العام للصورة الشعرية في شعر محمود التل، فمصادر الصورة الشعرية وأنماطها في شعره تحتاج إلى الوقوف عليها في دراسة مستقلة.
كما أن التل نظم الشعر العمودي فضلًا عن شعر التفعيلة، حيث نجد أنه اعتمد على البحور الخليلية في قصائده العمودية، فوظف منها ما يتناسب مع غرض قصائده، والقافية التي أفاد منها الشاعر في لفت انتباه المتلقي، إضافة إلى تناسبها مع مضمون القصيدة، وتضمن الإيقاع الداخلي أنواعا مختلفة من الفنون البديعية، كالتكرار الذي جاء توظيفه واضحا بأشكاله كافة. وتبين أبو يحيى أن التل وظف في شعره التناص بصور متعددة، وعرض في شعره الكثير من القضايا، منها القضية الفلسطينية التي حظيت باهتمامه ونالت نصيبا من شعره، فضلًا عن صورة المرأة، البعد القومي، ونظرة الموت التي ظهرت بوضوح في شعره.

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