هوس الترند.. سجن افتراضي يعصف بالرضا الشخصي للأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان – التأثر بكل "تريند" ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي
يتزايد أثره سواء على الأطفال وحتى الكبار، حيث تتضاعف الخيارات والصفحات التي تروج لكل ما هو جديد و"تريندي" بحسب المصطلح الدارج، هذا ما يدفع مختلف الأعمار، إلى الهوس بشراء أو اقتناء الماركات أو أي منتج
شائع بين المؤثرين.
توضح ريتا سالم أنها تواجه تحديا مستمرا مع طفليها اللذين يطالبان بالحصول على كل ما يشتريه زملاؤهم وأصحابهم في المدرسة، سواء كان ذلك أحذية رياضية
من ماركات معينة، أو حقائب مدرسية، وحتى المطاعم وتجارب الألعاب التي يريدان زيارتها فقط لالتقاط الصور ومشاركتها كما يفعل أصدقاؤهم من حولهم.
وتؤكد ريتا أن الأمر مرهق من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتشعر أحيانا بضرورة الوقوف في وجه طلبات طفليها، لكن مع التأثير الكبير لمن حولهم يصبح من الصعب التحكم في هذا الوضع أو وضع حدود له. إذ إن تلبية كل ما هو مسموح ومتاح للغير تجعل من محاولات الرفض أو فرض الحزم غير فعالة في كثير من الأحيان. لتجد وزوجها مجبرين لتلبية كثير من الطلبات، خوفا من أن يشعروا بأي نوع من الحرمان.
يعد غياب الرضا والرغبة المستمرة في الحصول على المزيد، والسعي لتقليد الأصدقاء أو الأقارب وحتى المشاهير في اقتناء الملابس والإكسسوارات وتقليد طريقة حياتهم وأسلوبهم، أمرا مثيرا للقلق. وفقًا لاختصاصيين في التربية وعلم النفس، فإن عدم القدرة على السيطرة على هذه الرغبات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة في المستقبل، مما يسبب مشكلات عديدة على المستويين الشخصي والاجتماعي.
يقول اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة إن المشكلة لا تكمن فقط في الرغبة في امتلاك الأشياء، بل في الاعتقاد بأن السعادة والقبول الاجتماعي مرتبطان بما يمتلكه الفرد من ماديات. هذا الشعور قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأطفال، حيث يزرع فيهم انطباعا بأن قيمتهم الشخصية تعتمد على ما يشترونه أو يرتدونه وما يحصلون عليه.
ويؤكد أن التربية السليمة وأهمية الرضا تبدأ من داخل المنزل، حيث يمكن للوالدين غرس هذا المفهوم الرضا لدى الأبناء. فالرضا لا يعني القناعة بالابتعاد التام عن الأمور المادية، بل يعني تعليم الأطفال تقدير ما يمتلكونه وعدم السعي وراء كل ما هو جديد لمجرد مواكبة الموضة أو التباهي أمام الآخرين.
يشير اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي إلى أن التوعية المبكرة تلعب دورا حاسما في بناء شخصية متوازنة لدى الطفل. ويؤكد أن الوالدين يمكنهما مناقشة مفهوم المال مع أبنائهم، وكيفية استخدامه بحكمة، مع توضيح أن السعادة لا تقاس بالمقتنيات أو ما يملكه الفرد، بل بالعلاقات الإنسانية والتجارب القيمة.
ومن الجوانب العملية التي يمكن أن يقوم بها الأهل تحديد الأولويات، وتعليم الأطفال كيفية اتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بالمشتريات، وأنه ليس كل ما يرونه على الإنترنت ضروريا أو يعكس قيمتهم، إنما هنالك أمور كثيرة أكثر أهمية.
كذلك، يعد تشجيع الأبناء على الانخراط في أنشطة غير مرتبطة بالماديات، مثل الرياضة، القراءة، أو التطوع، وسيلة فعالة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم من دون الحاجة للاعتماد على المظاهر وتقليد الآخرين. ويشدد على أنه، رغم أنه من الصعب منع الأطفال تماما من مقارنة أنفسهم بالآخرين، يمكن تزويدهم بالوعي بأن ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس دائما حقيقيا، وأنه لا يعكس أبدا الواقع.
توضح المرشدة النفسية التربوية رائدة الكيلاني أنه لا يمكن طلب شيء من الأبناء من دون أن يكون الأهل مقتنعين به ويطبقونه بالفعل. وأكدت أن القدوة تبدأ من داخل المنزل، حيث يجب أن يكون الأهل النموذج الأول الذي يحتذي به أبناؤهم. فإذا كان الأهل يسعون باستمرار وراء المظاهر المادية، فسيصعب على الأطفال فهم أن قيمتهم لا تعتمد على تلك الأمور. كما أن الحوار المفتوح والصريح مع الأطفال حول المواضيع المالية وكيفية التعامل مع التوقعات المجتمعية يمكن أن يكون خطوة أولى نحو تخفيف الضغوط النفسية.
تنصح الوالدين بإظهار أن الحياة لا تتمحور حول الشراء والتباهي بما يملكه الفرد، بل حول بناء علاقات صحية، الاستمتاع بالحياة، واكتساب مهارات مفيدة تطور من مفاهيم الإنسان وطريقة تفكيره.
وتوضح أن الدراسات في علم النفس تشير إلى أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة تركز على المادية والمظاهر يعانون من مستويات أعلى من القلق والاكتئاب في مرحلة الشباب، نتيجة الملاحقة المستمرة لهذه القيم السطحية وغير المهمة.
التركيز على المظاهر يخلق شعورا مستمرا بعدم الكفاية، والأطفال الذين يتعلمون منذ الصغر أن قيمتهم مرتبطة بما يمتلكونه يصبحون أكثر عرضة لمشاكل في الثقة بالنفس.
وأخيرًا، توضح الكيلاني أن الملاحقة المستمرة للمظاهر قد تؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية، حيث يؤدي التركيز على شراء الأشياء ومتابعة كل جديد إلى فقدان التواصل العاطفي بين أفراد الأسرة. وتؤكد أن التعامل مع ثقافة العلامات التجارية والترندات يتطلب وعيا من الأهل وتعاونا مع الأطفال لتعليمهم القيم الصحيحة والتي تفيدهم بالحياة مستقبلا.
من المهم تبني مفهوم الرضا وتعزيز الأنشطة غير المادية، حيث يمكن للأسر خلق بيئة صحية تعزز ثقة الأبناء بأنفسهم دون الحاجة لملاحقة كل ما هو جديد. وعلى الأهل أن يكونوا القدوة في هذا المجال، وأن يظهروا لأطفالهم بأن السعادة الحقيقية تنبع من الداخل وليس من الخارج.
MENAFN23102024000072011014ID1108812476