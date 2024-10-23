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هوس الترند.. سجن افتراضي يعصف بالرضا الشخصي للأطفال

10/23/2024 2:46:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – التأثر بكل "تريند" ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتزايد أثره سواء على الأطفال وحتى الكبار، حيث تتضاعف الخيارات والصفحات التي تروج لكل ما هو جديد و"تريندي" بحسب المصطلح الدارج، هذا ما يدفع مختلف الأعمار، إلى الهوس بشراء أو اقتناء الماركات أو أي منتج شائع بين المؤثرين.
توضح ريتا سالم أنها تواجه تحديا مستمرا مع طفليها اللذين يطالبان بالحصول على كل ما يشتريه زملاؤهم وأصحابهم في المدرسة، سواء كان ذلك أحذية رياضية من ماركات معينة، أو حقائب مدرسية، وحتى المطاعم وتجارب الألعاب التي يريدان زيارتها فقط لالتقاط الصور ومشاركتها كما يفعل أصدقاؤهم من حولهم.
وتؤكد ريتا أن الأمر مرهق من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتشعر أحيانا بضرورة الوقوف في وجه طلبات طفليها، لكن مع التأثير الكبير لمن حولهم يصبح من الصعب التحكم في هذا الوضع أو وضع حدود له. إذ إن تلبية كل ما هو مسموح ومتاح للغير تجعل من محاولات الرفض أو فرض الحزم غير فعالة في كثير من الأحيان. لتجد وزوجها مجبرين لتلبية كثير من الطلبات، خوفا من أن يشعروا بأي نوع من الحرمان.
يعد غياب الرضا والرغبة المستمرة في الحصول على المزيد، والسعي لتقليد الأصدقاء أو الأقارب وحتى المشاهير في اقتناء الملابس والإكسسوارات وتقليد طريقة حياتهم وأسلوبهم، أمرا مثيرا للقلق. وفقًا لاختصاصيين في التربية وعلم النفس، فإن عدم القدرة على السيطرة على هذه الرغبات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة في المستقبل، مما يسبب مشكلات عديدة على المستويين الشخصي والاجتماعي.
يقول اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة إن المشكلة لا تكمن فقط في الرغبة في امتلاك الأشياء، بل في الاعتقاد بأن السعادة والقبول الاجتماعي مرتبطان بما يمتلكه الفرد من ماديات. هذا الشعور قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأطفال، حيث يزرع فيهم انطباعا بأن قيمتهم الشخصية تعتمد على ما يشترونه أو يرتدونه وما يحصلون عليه.
ويؤكد أن التربية السليمة وأهمية الرضا تبدأ من داخل المنزل، حيث يمكن للوالدين غرس هذا المفهوم الرضا لدى الأبناء. فالرضا لا يعني القناعة بالابتعاد التام عن الأمور المادية، بل يعني تعليم الأطفال تقدير ما يمتلكونه وعدم السعي وراء كل ما هو جديد لمجرد مواكبة الموضة أو التباهي أمام الآخرين.
يشير اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي إلى أن التوعية المبكرة تلعب دورا حاسما في بناء شخصية متوازنة لدى الطفل. ويؤكد أن الوالدين يمكنهما مناقشة مفهوم المال مع أبنائهم، وكيفية استخدامه بحكمة، مع توضيح أن السعادة لا تقاس بالمقتنيات أو ما يملكه الفرد، بل بالعلاقات الإنسانية والتجارب القيمة.
ومن الجوانب العملية التي يمكن أن يقوم بها الأهل تحديد الأولويات، وتعليم الأطفال كيفية اتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بالمشتريات، وأنه ليس كل ما يرونه على الإنترنت ضروريا أو يعكس قيمتهم، إنما هنالك أمور كثيرة أكثر أهمية.
كذلك، يعد تشجيع الأبناء على الانخراط في أنشطة غير مرتبطة بالماديات، مثل الرياضة، القراءة، أو التطوع، وسيلة فعالة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم من دون الحاجة للاعتماد على المظاهر وتقليد الآخرين. ويشدد على أنه، رغم أنه من الصعب منع الأطفال تماما من مقارنة أنفسهم بالآخرين، يمكن تزويدهم بالوعي بأن ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس دائما حقيقيا، وأنه لا يعكس أبدا الواقع.
توضح المرشدة النفسية التربوية رائدة الكيلاني أنه لا يمكن طلب شيء من الأبناء من دون أن يكون الأهل مقتنعين به ويطبقونه بالفعل. وأكدت أن القدوة تبدأ من داخل المنزل، حيث يجب أن يكون الأهل النموذج الأول الذي يحتذي به أبناؤهم. فإذا كان الأهل يسعون باستمرار وراء المظاهر المادية، فسيصعب على الأطفال فهم أن قيمتهم لا تعتمد على تلك الأمور. كما أن الحوار المفتوح والصريح مع الأطفال حول المواضيع المالية وكيفية التعامل مع التوقعات المجتمعية يمكن أن يكون خطوة أولى نحو تخفيف الضغوط النفسية.
تنصح الوالدين بإظهار أن الحياة لا تتمحور حول الشراء والتباهي بما يملكه الفرد، بل حول بناء علاقات صحية، الاستمتاع بالحياة، واكتساب مهارات مفيدة تطور من مفاهيم الإنسان وطريقة تفكيره.
وتوضح أن الدراسات في علم النفس تشير إلى أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة تركز على المادية والمظاهر يعانون من مستويات أعلى من القلق والاكتئاب في مرحلة الشباب، نتيجة الملاحقة المستمرة لهذه القيم السطحية وغير المهمة.
التركيز على المظاهر يخلق شعورا مستمرا بعدم الكفاية، والأطفال الذين يتعلمون منذ الصغر أن قيمتهم مرتبطة بما يمتلكونه يصبحون أكثر عرضة لمشاكل في الثقة بالنفس.
وأخيرًا، توضح الكيلاني أن الملاحقة المستمرة للمظاهر قد تؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية، حيث يؤدي التركيز على شراء الأشياء ومتابعة كل جديد إلى فقدان التواصل العاطفي بين أفراد الأسرة. وتؤكد أن التعامل مع ثقافة العلامات التجارية والترندات يتطلب وعيا من الأهل وتعاونا مع الأطفال لتعليمهم القيم الصحيحة والتي تفيدهم بالحياة مستقبلا.
من المهم تبني مفهوم الرضا وتعزيز الأنشطة غير المادية، حيث يمكن للأسر خلق بيئة صحية تعزز ثقة الأبناء بأنفسهم دون الحاجة لملاحقة كل ما هو جديد. وعلى الأهل أن يكونوا القدوة في هذا المجال، وأن يظهروا لأطفالهم بأن السعادة الحقيقية تنبع من الداخل وليس من الخارج.

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