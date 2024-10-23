وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج يوقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Alghad Newspaper) وقعت وزارة والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج امس الثلاثاء مذكرة تفاهم بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات خلال مراحل طباعة الكتب المدرسية، وبما يسهم في ضمان طباعة الكتب وتوريدها إلى المدارس في موعد مناسب.



ووقع المذكرة عن الوزارة التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وعن المركز الوطني لتطوير المناهج رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية صالح العمري.





ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى إنتاج الكتب المدرسية بجودة عالية، وفي الوقت المحدد، بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المشتركة للطرفين.



في هذا السياق، أكد المركز أن دوره خلال مراحل الطباعة سيقتصر على المرحلة الأولى والتي تتضمن إجازة المحتوى العلمي لكل من الكتاب وغلافه بعد مراجعته بعناية بهدف التحقق من دقته وعدم تأثره بالمخاطر التي تبرز أحيانًا أثناء الطباعة مثل اختفاء نصوص أو اهتزازها أو تداخلها. وفي المقابل، تلزم الوزارة بمتابعة المراحل الأخرى الباقية جميعها والتي تتضمن التحقق من مطابقة عينات اللون وجودة الورق والغلاف والتجليد. كما تتضمن مذكرة التفاهم التزام المركز الوطني لتطوير المناهج بتزويد الوزارة بالأعداد التقريبية لصفحات الكتب المدرسية قيد الإعداد، وأعداد دقيقة لصفحات الكتب المعاد طباعتها، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين، وبما يسمح بإحالة عطاءات طباعة الكتب المدرسية مبكرًا.



تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، في إطار رؤية واضحة تسعى إلى تطوير التعليم وتعزيز جودة المناهج الدراسية في الأردن.

