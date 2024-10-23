Thursday, 24 October 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأربعاء، الطائرة الثانية عشرة من المساعدات الإنسانية على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.


وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.


وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.


وسيتم نقل رعايا أردنيين على متن الطائرة للعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.


ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسيتم إرسال طائرات أخرى حسب الحاجة التي تستدعيها الظروف.

MENAFN23102024000072011014ID1108812474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث