الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان



وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.



وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.



وسيتم رعايا أردنيين على متن الطائرة للعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسيتم إرسال طائرات أخرى حسب الحاجة التي تستدعيها الظروف.