البكار يدعو لاجتماع لمناقشة الحد الأدنى للأجور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
دعا وزير العمل خالد البكار لاجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يوم الاثنين المقبل لمناقشة الحد الأدنى للأجور.
وبين مصدر مطلع لـ "الغد" أن الاجتماع سيتضمن تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول نسبة زيادة الحد الادنى للاجور.
وتتكون اللجنة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة.
وكان من المقرر اجتماع اللجنة مطلع العام المقبل الا أن الوزير قرر الاجتماع قبل الموعد.
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