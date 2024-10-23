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البكار يدعو لاجتماع لمناقشة الحد الأدنى للأجور

10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي

دعا وزير العمل خالد البكار لاجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يوم الاثنين المقبل لمناقشة الحد الأدنى للأجور.


وبين مصدر مطلع لـ "الغد" أن الاجتماع سيتضمن تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول نسبة زيادة الحد الادنى للاجور.


وتتكون اللجنة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة.


وكان من المقرر اجتماع اللجنة مطلع العام المقبل الا أن الوزير قرر الاجتماع قبل الموعد.

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