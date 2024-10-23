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انطلاق مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق بالبحر الميت السبت المقبل

10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد - تعقد الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية السبت المقبل مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق"في فندق موفينبك - البحر الميت - بحضور نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء في مجال الصحة العامة.

وياتي المؤتمر وفقا للامين العام للجمعية فواز العجلوني تجسيدا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن الأردني وذلك من خلال رسم السياسات الصحية المتكاملة وصولًا لنظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة وذات أهداف إنسانية نبيلة تحقق للمملكة المكانة التي تستحقها على خارطة العالم الصحية.


واشار العجلوني الى أن هذه الأهداف النبيلة لا تتحقق إلا إذا عظمنا الفوائد من الموارد المالية المتاحة على مستوى الوطن كله آخذين بعين الإعتبار احتواء الزيادة بالكلفة المستقبلية من خلال شراكة حقيقية وفاعلة وخلق جهد وطني بين مختلف القطاعات الصحية في المملكة العام منها والخاص .


وواوضح العجلوني انه وبناءًا على ما ورد في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء، أكد جلالة الملك على أهمية التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وقد بذلت جهود خلال الفترة الماضية للمضي قدمًا في إعداد برنامج التغطية الصحية الشاملة، وعلى الحكومة البناء على ما تم إنجازه لإطلاق المرحلة الأولى منه العام المقبل.


ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين في اولى جلساته التي تتحدث عن واقع التغطية الصحية الشاملة/ الاستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ العين الدكتور ياسين الحسبان- رئيس اللجنة الصحية- مجلس الأعيان ونسرين بركات المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والدكتور موسى العجلوني مستشار أول أنظمة صحية و الدكتورة جميلة الراعبي ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن والدكتور محمد القضاة عضو مجلس أمناء مركز حقوق الإنسان والمهندسة هدى عبابنه مديرة إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة.


كما يشارك في المؤتمر في جلسته الثانية والتي تتحدث عن دور القطاعات الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة نسرين قطامش - مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان والدكتور نزار مهيدات مدير عام مؤسسسة الغذاء والدواء والدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية " حكيم " والدكتور مهند النسور رئيس الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة و الدكتور علي الوزني الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين وسلمى الجاعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية.


وفي ثالث جلساته الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان التحديات والصعوبات التي تواجه دافعي الفاتورة العلاجية يتحدث كل من الدكتور معين الحباشنة وعبد الفتاح الكيلاني من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومحمد عمر مستشار وزير الصحة للشؤون الإدارية والمالية والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للإتحاد الأردني لشركات التأمين والدكتور محمد القيسية المدير التنفيذي للخدمات الطبية والتأمين الصحي بشركة البوتاس العربية والدكتور إياد أبو شحادة المدير التنفيذي للعمليات في شركة نات هيلث.


اما الجلسة الرابعة والاخيرة من المؤتمر والتي تحمل عنوان آليات وخطوات عملية لتمويل التغطية الصحية الشاملة فيتحدث فيها كل من الدكتورة ريم العجلوني مدير عام البرنامج الأردني لسرطان الثدي والدكتور عادل الوهادنة والدكتور عوض مطرية من منظمة الصحة العالمية ورنا غفري مدير كسب التأييد والسياسات في مؤسسة الحسين للسرطان.

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