انطلاق مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق بالبحر الميت السبت المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – الغد - تعقد الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية السبت المقبل مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق"في فندق موفينبك - البحر الميت - بحضور نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء في مجال الصحة العامة.
وياتي المؤتمر وفقا للامين العام للجمعية فواز العجلوني تجسيدا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن الأردني وذلك من خلال رسم السياسات الصحية المتكاملة وصولًا لنظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة وذات أهداف إنسانية نبيلة تحقق للمملكة المكانة التي تستحقها على خارطة العالم الصحية.
واشار العجلوني الى أن هذه الأهداف النبيلة لا تتحقق إلا إذا عظمنا الفوائد من الموارد المالية المتاحة على مستوى الوطن كله آخذين بعين الإعتبار احتواء الزيادة بالكلفة المستقبلية من خلال شراكة حقيقية وفاعلة وخلق جهد وطني بين مختلف القطاعات الصحية في المملكة العام منها والخاص .
وواوضح العجلوني انه وبناءًا على ما ورد في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء، أكد جلالة الملك على أهمية التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وقد بذلت جهود خلال الفترة الماضية للمضي قدمًا في إعداد برنامج التغطية الصحية الشاملة، وعلى الحكومة البناء على ما تم إنجازه لإطلاق المرحلة الأولى منه العام المقبل.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين في اولى جلساته التي تتحدث عن واقع التغطية الصحية الشاملة/ الاستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ العين الدكتور ياسين الحسبان- رئيس اللجنة الصحية- مجلس الأعيان ونسرين بركات المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والدكتور موسى العجلوني مستشار أول أنظمة صحية و الدكتورة جميلة الراعبي ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن والدكتور محمد القضاة عضو مجلس أمناء مركز حقوق الإنسان والمهندسة هدى عبابنه مديرة إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة.
كما يشارك في المؤتمر في جلسته الثانية والتي تتحدث عن دور القطاعات الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة نسرين قطامش - مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان والدكتور نزار مهيدات مدير عام مؤسسسة الغذاء والدواء والدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية " حكيم " والدكتور مهند النسور رئيس الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة و الدكتور علي الوزني الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين وسلمى الجاعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
وفي ثالث جلساته الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان التحديات والصعوبات التي تواجه دافعي الفاتورة العلاجية يتحدث كل من الدكتور معين الحباشنة وعبد الفتاح الكيلاني من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومحمد عمر مستشار وزير الصحة للشؤون الإدارية والمالية والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للإتحاد الأردني لشركات التأمين والدكتور محمد القيسية المدير التنفيذي للخدمات الطبية والتأمين الصحي بشركة البوتاس العربية والدكتور إياد أبو شحادة المدير التنفيذي للعمليات في شركة نات هيلث.
اما الجلسة الرابعة والاخيرة من المؤتمر والتي تحمل عنوان آليات وخطوات عملية لتمويل التغطية الصحية الشاملة فيتحدث فيها كل من الدكتورة ريم العجلوني مدير عام البرنامج الأردني لسرطان الثدي والدكتور عادل الوهادنة والدكتور عوض مطرية من منظمة الصحة العالمية ورنا غفري مدير كسب التأييد والسياسات في مؤسسة الحسين للسرطان.
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