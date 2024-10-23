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الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة

10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبه توليه الرئاسة في بلاده، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.


وأكد جلالته، خلال الاتصال، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وإندونيسيا، وتوسيع فرص التعاون في مختلف المجالات، متمنيا للرئيس سوبيانتو التوفيق، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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