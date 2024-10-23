الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة

الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة
التاريخ
10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبه توليه الرئاسة في بلاده، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وإندونيسيا، وتوسيع فرص التعاون في مختلف المجالات، متمنيا للرئيس سوبيانتو التوفيق، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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