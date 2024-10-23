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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور

10/23/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ويبذل جهودا متواصلة من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف العيسوي أن الموقف الأردني الطليعي، المساند الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، برز سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان وتلك الانتهاكات، وفي تقديم المساعدات الإغاثية وكسر الحصار المفروض على القطاع.

ولفت، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من أبناء عشيرة النسور، إلى أن الأردن ينطلق في مواقفه العروبية، من مبادىء وثوابت ومرتكزات وطنية، لا يحيد عنها، مهما كانت الظروف والتحديات.

وقال إن موقف الشعب الأردني، بجميع مكوناته، الداعم لمواقف جلالة الملك ولصمود الأشقاء الفلسطينيين، هو مصدر فخر واعتزاز، وأن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي لقضايا أمته، سيبقى السـند القوي والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة، وصولا إلى تلبية تطلعاتهم الوطنية المشروعة في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأكد العيسوي أهمية مضامين الخطاب التاريخي، الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن موقف ثابت وصارم إزاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكشف للعالم حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.


وأوضح العيسوي أن الأردن، بتوجيهات ملكية، يواصل إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، وإرسال المستشفيات الميدانية، وتنفيذ عمليات إنزال جوي، لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، وشارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تحيط بمثل هذه العمليات.


وبين أن مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، تهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، بينهم أطفال، تعرضوا لبتر في الأطراف، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم.

ولفت العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك، بتجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس.


وأشار العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعمة والمساندة لجهود جلالة الملك، المناصرة والداعمة للأشقاء الفلسطينيين.

وعلى صعيد ذا صلة، قال العيسوي إن جلالة الملك، شدد على وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وسيادته، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان، والتوجيه بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

وقال إن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه أمته، هي مواقف مشرفة وتاريخية، مؤكدا أن الأردن ومنذ نشأته يقف وبقوة مساندا وداعما ومدافعا عن الحق وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساند لتطلعات الأشقاء في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالوا إن جلالة الملك أثبت أن الحق لا يقهر، وأن الإرادة الصادقة قادرة على التغيير، مؤكدين دعمهم لجهود جلالته المخلصة في الدفاع عن الحق الفلسطيني وعن كرامة الأمة.

وأضافوا أن جلالة الملك يمثل صوت الحق والحامي الأمين للقدس ومقدساتها والمدافع القوي عن فلسطين وأهلها.

وثمنوا الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها الأردن للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، من خلال إرسال شاحنات وقوافل المساعدات الطبية والغذائية، وكذلك من خلال الإنزالات الجوية، التي خاطر جلالته بنفسه لإيصالها، إلى جانب إرسال المستشفيات الميدانية.

وأشادوا، في مداخلاتهم، بالجهود التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وكذلك جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

ولفتوا إلى أن جميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وأنهم سيكونون قلعة صامدة في وجه التحديات.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، وأنهم يقفون بالمرصاد لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الأردن، مقدرين عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الدفاع عن ثرى الأردن وحمايته، والحفاظ على أمنه واستقراره وصون منجزاته.

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