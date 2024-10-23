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حماية الصحفيين يدعو لإجلاء مصوري قناة الجزيرة الوحيدي والعطار لتلقي العلاج خارج غزة بأسرع وقت ودون إبطاء

10/23/2024 2:45:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يُدين مركز حماية وحرية الصحفيين تعنت ورفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لطلبات الإجلاء الطبي لمصوري فناة الجزيرة؛ "فادي الوحيدي"، و"على العطار" من قطاع غزة.
وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الأمم المتحدة، ومؤسساتها، والمؤسسات الحقوقية الدولية بصيانة حق الصحفيين في الرعاية الطبية وفق القانون الدولي، داعيا إلى ضرورة نقل الزميلين؛ الوحيدي، والعطار، وإجلائهما لتلقي العلاج خارج قطاع غزة بأسرع وقت، ودون إبطاء، مذكرا بأن الفريق الطبي المعالج لهما حذّر من تدهور الحالة الصحية للزميلين، ووقوع مضاعفات قد تؤدي إلى وفاتهما بسبب تفاقم الأوضاع المأساوية في غزة، والقصف المتواصل، وانهيار المرافق الطبية.

ويدعم مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبة شبكة الجزيرة بنقل الوحيدي والعطار للعلاج خارج قطاع غزة.

ونقل "حماية الصحفيين"، في بيانه، عن شبكة الجزيرة أن المصورين؛ الوحيدي، والعطار تعرضا لإصابات خطيرة نتيجة استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إذ تعرض المصور علي العطار بتاريخ 7/10/2024، لإصابات خطيرة أثناء عمله في دير البلح، تسببت له في نزيف بالدماغ، وتشنجات في الجسم نتيجة تأثر جهازه العصبي، وكذا الأمر فقد أصيب المصور فادي الوحيدي بطلق ناري بتاريخ 9/10/2024، خلال تغطية الأحداث الجارية في مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابته بشلل، ومضاعفات خطيرة في الجهازين العصبي والتنفسي.

وطالب "حماية الصحفيين" الأمم المتحدة، ومؤسساتها بتحرك عاجل، وفعّال لوقف قتل واستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين في غزة، مشددا على أهمية التحرك في المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة، ومعاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائهم بحق الصحفيين، ومنع إفلاتهم من العقاب.

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