عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة (فيديو)

عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة (فيديو)
التاريخ
10/23/2024 2:45:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبرت فجر اليوم الأربعاء قافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهلنا في غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي مكونة من ٥٢ شاحنة تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية (غذاء اطفال) وملابس شتوية.
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