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الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية

10/23/2024 2:45:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، جامعة الحسين التقنية، التي خرّجت منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، 688 خريجا وخريجة، بنسبة تشغيل بلغت 100 بالمئة.
وتم تأسيس جامعة الحسين التقنية، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، من منطلق الحاجة إلى سد الفجوة بين أعداد الخريجين ومعدل تشغيلهم في المجالات التقنية.

وجال جلالة الملك، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الجامعة التي تعتمد على التعلم من خلال المشاريع والتجارب العملية، ليكون خريجوها متميزين بمجالاتهم على المستويين المحلي والعالمي.

ولفت سموه إلى أن الجامعة تشكل قصة نجاح بفضل الجهود المميزة للفريق القائم عليها، والذي عمل على تقديم أفضل مستوى للتعليم والتدريب، مشيرا إلى أن برامج الجامعة تركز على مهن المستقبل.

وتحدث سمو ولي العهد عن النمو المستمر في الإقبال على التسجيل في الجامعة، ابتداء بـ 180 طالبا عام 2017 إلى 2600 طالب حاليا، مبينا أن القبول فيها يعتمد على رغبة الطلبة واستعدادهم.

وتضم الجامعة، التي تمنح البكالوريوس والدرجة التقنية، تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتدرّس مساقات حديثة كعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية.

واستمع جلالة الملك خلال لقائه أعضاء من مجلس أمناء الجامعة وعمدائها إلى شرح قدمه رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي عن دور الجامعة في تعزيز التعليم التقني في الأردن لتحقيق نسب تشغيل عالية كنتيجة وهدف أساسي للتعليم، فضلا عن رفع قدرة الطلبة على مواكبة سوق العمل وقطاع الصناعة سريع التغير.

وأشار الحنطي إلى أن الجامعة عقدت أكثر من 245 شراكة مع القطاعين العام والخاص محليا ودوليا، لتوفير فرص "تمرس مهني" على مدار ثمانية شهور في بيئة عمل حقيقية تكسب الطلبة مهارات عملية وتقنية لضمان حصولهم على أفضل فرص للتشغيل لاحقا.

وأوضح أن برامج تعزيز المهارات التي تقدمها الجامعة ساعدت على تشغيل أكثر من 2800 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلما ساهم إطلاق حاضنة الأعمال التقنية "The CORE" بدعم أكثر من 60 شركة محلية ناشئة.

وخلال زيارة لأكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن، التي تستضيفها كلية الهندسة التكنولوجية في الجامعة، اطلع جلالته من خلال إيجاز قدمه مدير الأكاديمية المهندس حمزة بقاعي على دور الأكاديمية كمركز إقليمي لتنمية مهارات المهنيين والمهندسين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية.

وفي مختبر الروبوتات، استمع جلالة الملك إلى شرح من عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور طارق توتنجي حول ما يقدمه المختبر من تجارب حقيقية تحاكي المصانع الإنتاجية، إذ يوفر المختبر بيئة ديناميكية للتعلم عبر التجربة والتطبيق.

أما في مكتبة الجامعة، وهي أول مكتبة عامة في جامعة أردنية افتتحت بمشاركة مؤسسة عبدالحميد شومان، تبادل جلالته وسمو ولي العهد الحديث مع مجموعة من الطلبة والخريجين، واستمعا إلى تجاربهم في الجامعة وإنجازاتهم.

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