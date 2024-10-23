مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القدومي والدباس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي القدومي والدباس بوفاة المرحومة آمنة حمدان الدباس، أرملة الحاج نايف محمد القدومي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها، وعموم عشيرتي القدومي والدباس، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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