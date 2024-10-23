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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القدومي والدباس

10/23/2024 2:45:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي القدومي والدباس بوفاة المرحومة آمنة حمدان الدباس، أرملة الحاج نايف محمد القدومي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها، وعموم عشيرتي القدومي والدباس، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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