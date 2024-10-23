حسّان: الحكومة حريصة على التعاون مع نقابة المحامين في مختلفة المجالات



وأكد رئيس الوزراء خلال اللّقاء، الذي حضره وزيرا العدل والشُّؤون السّياسيَّة والبرلمانيَّة، أن الحكومة حريصة على التعاون مع نقابة المحامين في مختلفة المجالات، وبخاصة الاستفادة من خبراتها في المجالات التشريعية والقانونية، ودورها التكاملي في إرساء مبادئ سيادة القانون.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التشريعات التي تسعى النقابة لإجراء تعديلات عليها، والتي تتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام المساعدة القانونية والذي تهدف النقابة من خلاله إلى تعزيز وتمكين الوصول إلى العدالة.

وعبر رئيس الوزراء عن دعم الحكومة لسعي النقابة لإنشاء معهد لتدريب المحامين، والذي يعد، وفق نقيب المحامين، الأول من نوعه في المنطقة ويوفر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسير في التشريعات المقترحة من قبل النقابة واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.--(بترا)

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