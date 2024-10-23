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الحكومة تطلق موقعا إلكترونيا لعرض سير العمل في المشاريع التنموية للمحافظات

10/23/2024 2:45:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت رئاسة الوزراء، الأربعاء، عن موقع إلكتروني يعرض سير العمل في المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء خلال جلساته الشهرية في المحافظات والتي بدأت من محافظة الكرك الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الرؤية التنموية للحكومة للأعوام المقبلة بالتعاون مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في كل محافظة.
كما نشرت رئاسة الوزراء ملخص سير العمل في الجولات الميدانية الأسبوعية لرئيس الوزراء والإجراءات والمعالجات المباشرة التي تقوم بها الحكومة عقب كل زيارة، والتي شملت حتى الآن 14 موقعاً ذات طبيعة خدمية وإنتاجية واجتماعية وشبابية موزعة في 4 محافظات.
وسيتم تباعاً تحديث الموقع الإلكتروني بشكل دوري وتزويده بالمعلومات المحدثة حول سير العمل في المشاريع، ومستويات الإنجاز فيها، والمشاريع المستقبلية بكلفها التأشيرية.
وسيتم إدراج باقي محافظات المملكة على الموقع بعد عقد جلسات مجلس الوزراء فيها.
ويبرز الموقع قائمة بالمشاريع لكل محافظة موزعة بحسب كل وزارة، كما المشاريع المنجزة، والمشاريع قيد التنفيذ، والمشاريع المستقبلية، وجميع الإحصائيات المتعلقة بها.
وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن آلية متابعة سير الأعمال الميدانية للحكومة، سواء المرتبطة بجلسات مجلس الوزراء في المحافظات أو جولات رئيس الوزراء الأسبوعية إلى مختلف مناطق المملكة، ستكون دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة، وذلك عبر هذا الموقع الإلكتروني المتاح للجميع، كما سيتم نشر ملخص عن نتائج الزيارات الأسبوعية بحيث يبرز كلاهما مدى التقدم في العمل بكل شفافية.
وتالياً رابط الموقع الإلكتروني:
وملخص نتائج جولات رئيس الوزراء الأسبوعية.













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