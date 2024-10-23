غارات إسرائيلية تدميرية على مناطق لبنانية

غارات إسرائيلية تدميرية على مناطق لبنانية
التاريخ
10/23/2024 2:44:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الطيران الحربي الاسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، غاراته التدميرية على عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، لا سيما الخيام ووادي برغز وقانا، وفقا لمصدر امني لبناني.
وافاد المصدر لمراسل (بترا) في بيروت، " ان بلدة يونين في البقاع الاوسط تعرضت فجرا لغارات مدمرة استهدفت عدة مستودعات من دون تسجيل اصابات في الارواح".
واشار الى ان الطيران الاسرائيلي شن غارات على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين".-(بترا)
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