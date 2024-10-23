غارات إسرائيلية تدميرية على مناطق لبنانية



وافاد المصدر لمراسل (بترا) في بيروت، " ان بلدة يونين في البقاع الاوسط تعرضت فجرا لغارات مدمرة استهدفت عدة مستودعات من دون تسجيل اصابات في الارواح".



واشار الى ان الطيران الاسرائيلي شن غارات على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين".-(بترا)