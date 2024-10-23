678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وعند وعند أبوابه وعند حائط البراق الملاصق للأقصى من الجهة الغربية، حاملين "القرابين النباتية"، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، إضافة إلى قيامهم بما يسمى بـ"السجود الملحمي".



وذكر شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله ، أن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.