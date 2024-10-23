678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم 678 مستوطنا يهوديا متطرفا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وعند وعند أبوابه وعند حائط البراق الملاصق للأقصى من الجهة الغربية، حاملين "القرابين النباتية"، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، إضافة إلى قيامهم بما يسمى بـ"السجود الملحمي".
وذكر شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله ، أن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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