تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة بسبب قصف الاحتلال المستمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علقت منظمة الصحة العالمية، المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأربعاء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف وصعوبة الوصول إلى شمال القطاع.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن " الظروف الحالية تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".
يذكر أنه كان من المفترض أن تكون جولة التطعيمات الحالية هي الأخيرة، حيث كان من المفترض أن يتم تطعيم 119 ألف طفل في شمال القطاع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة النطاق في الأول من أيلول الماضي للقضاء على خطر انتشار شلل الأطفال في قطاع غزة، حيث تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون العاشرة الجرعة الأولى خلال مرحلة أولى من التطعيم.
وسبق أن حذرت المنظمة الأممية من تعقيدات أمام المرحلة الثانية من حملة التطعيم في ظل الهجمات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع.
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