تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة بسبب قصف الاحتلال المستمر

MENAFN - Alghad Newspaper) علقت منظمة الصحة العالمية، المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأربعاء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف وصعوبة الوصول إلى شمال القطاع.



وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن " الظروف الحالية تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".



يذكر أنه كان من المفترض أن تكون جولة التطعيمات الحالية هي الأخيرة، حيث كان من المفترض أن يتم تطعيم 119 ألف طفل في شمال القطاع.



وأطلقت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة النطاق في الأول من أيلول الماضي للقضاء على خطر انتشار شلل الأطفال في قطاع غزة، حيث تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون العاشرة الجرعة الأولى خلال مرحلة أولى من التطعيم.



وسبق أن حذرت المنظمة الأممية من تعقيدات أمام المرحلة الثانية من حملة التطعيم في ظل الهجمات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع.