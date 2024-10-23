المركز الطبي الدولي يعلن عن خطط توسعية طموحة تتماشى مع رؤية 2030

(MENAFN
- Asdaf News)
يسرّ مستشفى
المركز الطبي الدولي (IMC)، أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، الإعلان عن خططه التوسعية المستقبلية خلال معرض
الصحة العالمي 2024، والمنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 21 إلى 23 أكتوبر. يأتي المعرض هذا العام تحت شعار“استثمر في الصحة”، ويعد منصة دولية تجمع أكثر من 1200 شركة و500 من الخبراء البارزين في مجال الصحة.
تشمل الخطط الجديدة للمركز الطبي الدولي:
. عيادات العناية الصحية (Wellcare Clinics): وهي مراكز متخصصة للرعاية الصحية الخارجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية ذات الجودة العالية التي تقدمها مجموعة المركز الطبي الدولي.
. مستشفى أبحر: مستشفى بأكثر من 250 غرفة متكامل الخدمات في شمال جدة، يسعى لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.
هذه المشاريع تتماشى بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، الإطار الاستراتيجي للمملكة لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك قطاع الصحة. وتعمل المملكة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث يلعب القطاع الصحي دورًا محوريًا في هذه الرؤية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور وليد فتيحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى المركز الطبي الدولي:“نحن فخورون بالكشف عن هذه المشاريع التحويلية التي تعكس التزامنا برفع معايير الرعاية الصحية في المملكة. ومع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، يسرّ المركز الطبي الدولي أن يكون شريكًا في هذه الرحلة لتحسين صحة ورفاه المجتمع.”
يأتي هذا الإعلان في وقت محوري، حيث تواصل المملكة جهودها في تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بنسبة 65% بحلول عام 2030، مما يساهم في الوصول إلى سوق حجمه 330 مليار ريال سعودي. تمثل مشاريع المركز الطبي الدولي دعمًا مباشرًا لبرنامج تحول القطاع الصحي الحكومي، والذي يهدف إلى بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية.
سيشارك المركز الطبي الدولي أيضًا في قمة القادة، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى المستثمرين خلال المعرض، مما يتيح فرصًا للتعاون في مجالات التحول الرقمي، التميز السريري، والاستثمار في الصحة-وهي مجالات محورية لتحقيق أهداف الرؤية 2030 في مجال الصحة.
الوسوم#المركز الطبي الدولي #معرض الصحة العالمي 2024
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