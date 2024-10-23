المركز الطبي الدولي يعلن عن خطط توسعية طموحة تتماشى مع رؤية 2030

MENAFN - Asdaf News) يسرّ المركز الطبي الدولي (IMC)، أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، الإعلان عن خططه التوسعية المستقبلية خلال الصحة العالمي 2024، والمنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 21 إلى 23 أكتوبر. يأتي المعرض هذا العام تحت شعار“استثمر في الصحة”، ويعد منصة دولية تجمع أكثر من 1200 شركة و500 من الخبراء البارزين في مجال الصحة.

تشمل الخطط الجديدة للمركز الطبي الدولي:

. عيادات العناية الصحية (Wellcare Clinics): وهي مراكز متخصصة للرعاية الصحية الخارجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية ذات الجودة العالية التي تقدمها مجموعة المركز الطبي الدولي.

. مستشفى أبحر: مستشفى بأكثر من 250 غرفة متكامل الخدمات في شمال جدة، يسعى لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.

هذه المشاريع تتماشى بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، الإطار الاستراتيجي للمملكة لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك قطاع الصحة. وتعمل المملكة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث يلعب القطاع الصحي دورًا محوريًا في هذه الرؤية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور وليد فتيحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى المركز الطبي الدولي:“نحن فخورون بالكشف عن هذه المشاريع التحويلية التي تعكس التزامنا برفع معايير الرعاية الصحية في المملكة. ومع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، يسرّ المركز الطبي الدولي أن يكون شريكًا في هذه الرحلة لتحسين صحة ورفاه المجتمع.”

يأتي هذا الإعلان في وقت محوري، حيث تواصل المملكة جهودها في تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بنسبة 65% بحلول عام 2030، مما يساهم في الوصول إلى سوق حجمه 330 مليار ريال سعودي. تمثل مشاريع المركز الطبي الدولي دعمًا مباشرًا لبرنامج تحول القطاع الصحي الحكومي، والذي يهدف إلى بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية.

سيشارك المركز الطبي الدولي أيضًا في قمة القادة، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى المستثمرين خلال المعرض، مما يتيح فرصًا للتعاون في مجالات التحول الرقمي، التميز السريري، والاستثمار في الصحة-وهي مجالات محورية لتحقيق أهداف الرؤية 2030 في مجال الصحة.

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