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انطلاق مهرجان الطعام الأوروبي بنسخته الثانية في الرياض

10/23/2024 10:19:07 AM
(MENAFN- Asdaf News) في إطار التعاون بين مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية تستضيف العاصمة الرياض النسخة الثانية من مهرجان الطعام الأوروبي، والذي يُقام يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في ساحة الكندي بحي السفارات، من الساعة 4:00 مساءً وحتى 11:30 مساءً. ويقام المهرجان بدعم ورعاية من المركز السعودي للموسيقى ومستشفى د. سليمان الحبيب.

يُتيح المهرجان خلالها فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يستعرض فنون الطهي الأوروبية ويقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والنكهات الأوروبية المميزة، وعروضًا للطهي يتنافس خلالها أشهر الطهاة الأوروبيون لإعداد أطباق مميزة، مما يبرز التنوع الثقافي في فنون الطهي بين الدول، بالإضافة إلى العروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة بما فيها الأنشطة والمنطقة المخصصة للأطفال.

و قال سعادة السفير كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية:”يعد مهرجان الطعام الأوروبي أكثر من مجرد احتفاءً بالطهي الأوروبي، لإنه تعبير ملموس يعمق التزامنا بالتواصل مع الشعب السعودي، كما يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدول، ونحن ممتنون للدعم الدائم المقدم من مكتب حي السفارات التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي كانت شراكتها فعالة في إقامة المهرجان والإشراف عليه”

من جهته قال الأستاذ مازن باحمدين المدير التنفيذي لمكتب حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض:“يشرفنا أن نستضيف مهرجان الطعام الأوروبي في حي السفارات، حيث تلتقي الثقافات وتتعمق الروابط، كما يأتي المهرجان ضمن التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي بين الدول. ونقدر هذه الشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى تعاون مستقبلي يثري المشهد الثقافي في حي السفارات .”

ويتيح المهرجان لزواره شراء المنتجات الغذائية المختلفة من المطاعم والعلامات التجارية المشاركة، ويمكن الحجز مسبقًا لحضور المهرجان والاستفسارات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان:

الوسوم#الاتحاد الأوروبي #مهرجان الطعام الأوروبي

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