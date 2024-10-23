انطلاق مهرجان الطعام الأوروبي بنسخته الثانية في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
في إطار التعاون بين مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية تستضيف العاصمة الرياض النسخة الثانية من مهرجان الطعام الأوروبي، والذي يُقام يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في ساحة الكندي بحي السفارات، من الساعة 4:00 مساءً وحتى 11:30 مساءً. ويقام المهرجان بدعم ورعاية من المركز السعودي للموسيقى ومستشفى د. سليمان الحبيب.
يُتيح المهرجان خلالها فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يستعرض فنون الطهي الأوروبية ويقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والنكهات الأوروبية المميزة، وعروضًا للطهي يتنافس خلالها أشهر الطهاة الأوروبيون لإعداد أطباق مميزة، مما يبرز التنوع الثقافي في فنون الطهي بين الدول، بالإضافة إلى العروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة بما فيها الأنشطة والمنطقة المخصصة للأطفال.
و قال سعادة السفير كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية:”يعد مهرجان الطعام الأوروبي أكثر من مجرد احتفاءً بالطهي الأوروبي، لإنه تعبير ملموس يعمق التزامنا بالتواصل مع الشعب السعودي، كما يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدول، ونحن ممتنون للدعم الدائم المقدم من مكتب حي السفارات التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي كانت شراكتها فعالة في إقامة المهرجان والإشراف عليه”
من جهته قال الأستاذ مازن باحمدين المدير التنفيذي لمكتب حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض:“يشرفنا أن نستضيف مهرجان الطعام الأوروبي في حي السفارات، حيث تلتقي الثقافات وتتعمق الروابط، كما يأتي المهرجان ضمن التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي بين الدول. ونقدر هذه الشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى تعاون مستقبلي يثري المشهد الثقافي في حي السفارات .”
ويتيح المهرجان لزواره شراء المنتجات الغذائية المختلفة من المطاعم والعلامات التجارية المشاركة، ويمكن الحجز مسبقًا لحضور المهرجان والاستفسارات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان:
الوسوم#الاتحاد الأوروبي #مهرجان الطعام الأوروبي
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