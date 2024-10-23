إس إيه بي تعرض استراتيجياتها في يوم الابتكار أمام الشركات البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المقرر أن تقيم عملاقة التقنيات المؤسسية العالمية "إس إيه بي" ملتقىً تخصصيًا يتيح الالتقاء والتواصل بين مسؤولين تنفيذيين ونُخبة من قادة القطاع التقني وخبراء "إس إيه بي"، للتعرف على الاستراتيجيات الكفيلة بتسريع انتقال المؤسسات إلى البيئات السحابية ورفع مستويات الكفاءة والدفع بمنظومات الابتكار الرقمي المؤسسية. وينعقد الملتقى تحت عنوان "يوم الابتكار"، في 27 أكتوبر بفندق "ويندام غراند المنامة" في العاصمة البحرينية.
وقال ثاقب أحمد، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في البحرين، إن استراتيجية الشركة تتمثل في جعل اتخاذ القرارات المستندة على الذكاء الاصطناعي والبيانات "واقعًا ملموسًا لكل عملاء "إس إيه بي" الحاليين والمستقبليين، تعزيزًا لابتكاراتهم ودعمًا لنموهم". وأضاف: "نسعى إلى تحقيق ذلك بطريقتين، الأولى تتمثل في تسريع انتقال العملاء إلى السحابة من خلال المنتجات المعدلة وفق احتياجاتهم الخاصة، والثانية تتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي المؤسسي في محفظتنا من المنتجات السحابة".
وأوضح أحمد أن "إس إيه بي" سوف تعرض في "يوم الابتكار" منصتيها "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP و"غرو ويذ إس إيه بي" GROW with SAP، اللتين تمكنان العملاء من الانتقال إلى السحابة بسرعة وأمان، بغض النظر عن حجم الأعمال أو نقطة بداية هذا الانتقال، مضيفًا أن تركيز الحدث سوف ينصب كذلك على المنافع الجمة التي تنطوي عليها قدرات "إس إيه بي" في مجالات تحليلات البيانات والاستدامة والذكاء الاصطناعي، علاوة على عرض المساعد الرقمي المتقدّم "جول" Joule، القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وسوف يكون بوسع المشاركين أيضًا الاستماع إلى قصص نجاح عملائنا ومعرفة المزيد حول حلول محفظة أعمال "إس إيه بي".
يُذكر أن شركة "إس إيه بي" تتمتع بخبرة تزيد على 50 عامًا، وتستفيد المؤسسات العاملة في 25 قطاعًا حول العالم من حلولها في تلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها. وتشمل الحلول المؤسسية التي سوف يجري التعريف بها في الحدث، الحلّ "سكسيس فاكترز" من "إس إيه بي" SAP SuccessFactors لتعزيز مشاركة الموظفين، وباقة "إنتليجنت سبند اند بزنس نتوركس" SAP Intelligent Spend and Business Networks لتعزيز الاستدامة والأداء وإعداد التقارير على امتداد سلاسل التوريد، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمتاز بها الحل "داتاسْفير" SAP Datasphere لاستخلاص المعلومات المهمة من البيانات.
تأثير هائل
ومضى ثاقب أحمد إلى القول إن نهج "إس إيه بي" في دمج مقاييس الاستدامة وقدرات الذكاء الاصطناعي دمجًا مباشرًا في حلولها، يمكّنها من "تحقيق مكاسب هائلة في الاستدامة والإنتاجية على مستوى العالم وفي مملكة البحرين"، مشيرًا إلى أن 99 من أكبر 100 شركة في العالم هي من عملاء "إس إيه بي"، و85 من أكبر 100 شركة هي من عملاء منصة SAP S/4HANA؛ فيما تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الشركة نحو 80%.
ولطالما احتلت "إس إيه بي" مكانة ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي الملائم والمسؤول والموثوق به، وكانت أطلقت العام الماضي المساعد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي "جول" Joule لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من حلولها، معلنة في وقت سابق من هذا الشهر أن هذه الأداة أصبحت جزءًا أصيلًا من محفظة منتجات "إس إيه بي"، حيث تمت توسعة قدراتها لدعم 80% من المهام المؤسسية الأكثر استخدامًا في حلول "إس إيه بي". كما يتم تزويد "جول" بـ "وكلاء ذكاء اصطناعي" تعاونيين متعددين يجمعون خبراتهم في مختلف وظائف الأعمال ضمانًا للإنجاز التعاوني لمهام العمل المعقدة.
وأكد أحمد التزام "إس إيه بي" بدعم الأهداف الاقتصادية والرقمية والبيئية الطموحة التي تسعى مملكة البحرين إلى تحقيقها، وذلك عبر نهج متكامل وديناميكي، موضحًا أن ذلك يشمل تعريف الشركات باستراتيجيات التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي الفعّالة، من خلال فعاليات مثل "يوم الابتكار". واختتم أحمد حديثه بالقول: "نحرص على المساعدة في ضمان أن تحظى البحرين بقوة عاملة مستدامة تتمتع بالمهارات التقنية اللازمة من خلال مبادرات التدريب التخصصي مثل برنامج الدراسة المزدوجة من "إس إيه بي"، الذي يستهدف طلبة الجامعات، وبرنامج المهنيين الشباب من "إس إيه بي"، الذي يقدم تدريبًا تقنيًا عالي القيمة للخريجين من أصحاب المواهب التقنية".
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