إس إيه بي تعرض استراتيجياتها في يوم الابتكار أمام الشركات البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) من المقرر أن تقيم عملاقة التقنيات المؤسسية العالمية "إس إيه بي" ملتقىً تخصصيًا يتيح الالتقاء والتواصل بين مسؤولين تنفيذيين ونُخبة من قادة القطاع التقني وخبراء "إس إيه بي"، للتعرف على الاستراتيجيات الكفيلة بتسريع انتقال المؤسسات إلى البيئات السحابية ورفع مستويات الكفاءة والدفع بمنظومات الابتكار الرقمي المؤسسية. وينعقد الملتقى تحت عنوان "يوم الابتكار"، في 27 أكتوبر بفندق "ويندام غراند المنامة" في العاصمة البحرينية.

وقال ثاقب أحمد، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في البحرين، إن استراتيجية الشركة تتمثل في جعل اتخاذ القرارات المستندة على الذكاء الاصطناعي والبيانات "واقعًا ملموسًا لكل عملاء "إس إيه بي" الحاليين والمستقبليين، تعزيزًا لابتكاراتهم ودعمًا لنموهم". وأضاف: "نسعى إلى تحقيق ذلك بطريقتين، الأولى تتمثل في تسريع انتقال العملاء إلى السحابة من خلال المنتجات المعدلة وفق احتياجاتهم الخاصة، والثانية تتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي المؤسسي في محفظتنا من المنتجات السحابة".

وأوضح أحمد أن "إس إيه بي" سوف تعرض في "يوم الابتكار" منصتيها "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP و"غرو ويذ إس إيه بي" GROW with SAP، اللتين تمكنان العملاء من الانتقال إلى السحابة بسرعة وأمان، بغض النظر عن حجم الأعمال أو نقطة بداية هذا الانتقال، مضيفًا أن تركيز الحدث سوف ينصب كذلك على المنافع الجمة التي تنطوي عليها قدرات "إس إيه بي" في مجالات تحليلات البيانات والاستدامة والذكاء الاصطناعي، علاوة على عرض المساعد الرقمي المتقدّم "جول" Joule، القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وسوف يكون بوسع المشاركين أيضًا الاستماع إلى قصص نجاح عملائنا ومعرفة المزيد حول حلول محفظة أعمال "إس إيه بي".

يُذكر أن شركة "إس إيه بي" تتمتع بخبرة تزيد على 50 عامًا، وتستفيد المؤسسات العاملة في 25 قطاعًا حول العالم من حلولها في تلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها. وتشمل الحلول المؤسسية التي سوف يجري التعريف بها في الحدث، الحلّ "سكسيس فاكترز" من "إس إيه بي" SAP SuccessFactors لتعزيز مشاركة الموظفين، وباقة "إنتليجنت سبند اند بزنس نتوركس" SAP Intelligent Spend and Business Networks لتعزيز الاستدامة والأداء وإعداد التقارير على امتداد سلاسل التوريد، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمتاز بها الحل "داتاسْفير" SAP Datasphere لاستخلاص المعلومات المهمة من البيانات.

تأثير هائل

ومضى ثاقب أحمد إلى القول إن نهج "إس إيه بي" في دمج مقاييس الاستدامة وقدرات الذكاء الاصطناعي دمجًا مباشرًا في حلولها، يمكّنها من "تحقيق مكاسب هائلة في الاستدامة والإنتاجية على مستوى العالم وفي مملكة البحرين"، مشيرًا إلى أن 99 من أكبر 100 شركة في العالم هي من عملاء "إس إيه بي"، و85 من أكبر 100 شركة هي من عملاء منصة SAP S/4HANA؛ فيما تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الشركة نحو 80%.

ولطالما احتلت "إس إيه بي" مكانة ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي الملائم والمسؤول والموثوق به، وكانت أطلقت العام الماضي المساعد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي "جول" Joule لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من حلولها، معلنة في وقت سابق من هذا الشهر أن هذه الأداة أصبحت جزءًا أصيلًا من محفظة منتجات "إس إيه بي"، حيث تمت توسعة قدراتها لدعم 80% من المهام المؤسسية الأكثر استخدامًا في حلول "إس إيه بي". كما يتم تزويد "جول" بـ "وكلاء ذكاء اصطناعي" تعاونيين متعددين يجمعون خبراتهم في مختلف وظائف الأعمال ضمانًا للإنجاز التعاوني لمهام العمل المعقدة.

وأكد أحمد التزام "إس إيه بي" بدعم الأهداف الاقتصادية والرقمية والبيئية الطموحة التي تسعى مملكة البحرين إلى تحقيقها، وذلك عبر نهج متكامل وديناميكي، موضحًا أن ذلك يشمل تعريف الشركات باستراتيجيات التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي الفعّالة، من خلال فعاليات مثل "يوم الابتكار". واختتم أحمد حديثه بالقول: "نحرص على المساعدة في ضمان أن تحظى البحرين بقوة عاملة مستدامة تتمتع بالمهارات التقنية اللازمة من خلال مبادرات التدريب التخصصي مثل برنامج الدراسة المزدوجة من "إس إيه بي"، الذي يستهدف طلبة الجامعات، وبرنامج المهنيين الشباب من "إس إيه بي"، الذي يقدم تدريبًا تقنيًا عالي القيمة للخريجين من أصحاب المواهب التقنية".