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البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3.710 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2024

10/23/2024 10:14:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق البنك العربي الوطني anb صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 قدره 3,710 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3,130 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2023 أي بنسبة ارتفاع بلغت 18.5.%

وقد بلغ صافي ربح الربع الثالث 1,243 مليون ريال مقابل 1,076 مليون ريال للربع المماثل من عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 15.5%.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال التسعة أشهر الأولى 7,054 مليون ريال مقابل 6,471 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9%. كما بلغت الموجودات في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 241 مليار ريال، أما الاستثمارات فبلغت 49.7 مليار ريال، ومحفظة القروض والسلف بلغت 166.3 مليار ريال، وبلغت ودائع العملاء 180.8 مليار ريال.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني في تعليق له حول نتائج البنك: يواصل البنك بكل ثقة وثبات تسجيل معدلات نمو متواتر، نتيجة كفاءة استراتيجية التحول والتغيير التي انتهجها لترسيخ موقعه المتقدم ضمن قطاع الصناعة المصرفية، وتعزيز تنافسيته وكفاءته كخيار مصرفي مفضّل لعملائه، والاستثمار الأمثل لإمكاناته الصلبة وقاعدته المالية المتينة وتجربته العريقة لتحفيز دوره كشريك تنموي ومساهم فاعل في دعم برامج التحول النوعي للمملكة تحت مظلة رؤية 2030.

وثمّن الراشد للعملاء ثقتهم الغالية بالبنك، ووجه شكره وتقديره لموظفي وموظفات البنك من كافة قطاعات الأعمال على تفانيهم ومثابرتهم لتحقيق مستهدفات النمو لدى البنك، وللإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم ورؤاهم السديدة.

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