البركة تطلق منصة لعملائها في مصر وتركيا لتعزيز وتسهيل أعمالهم الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة البركة، التي تعد من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية وتتخذ من البحرين مقرًا لعملياتها، عن إطلاق توسعة لمنصتها للتمويل التجاري لتغطي عملاء وحدتيها المصرفيتين: بنك البركة مصر وبنك البركة تركيا. وسوف تمكن هذه المنصة الموردين والمصدرين المحليين من التواصل مباشرة مع شركاء التجارة دوليا.
وتُعد هذه الشراكة هي الثالثة من نوعها التي تطلقها المجموعة لربط العملاء عبر مختلف الوحدات.
وتهدف توسعة المنصة إلى توظيف شبكة التواجد الجغرافي الواسع للمجموعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا في تحسين كفاءة وتنافسية خدمات التمويل التجاري المقدمة لعملاء المجموعة.
وتأتي مبادرة المجموعة الجديدة لربط عملاء وحدتيها في مصر وتركيا في الوقت المناسب بالنظر لما تشهده العلاقات التجارية بين البلدين حاليا من تنامي سريع، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 3 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، مما يجعل هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في توطيد علاقات الأعمال بينهما. كما تسهم في تنمية تدفقات النقد الدولي الأجنبي في الأنظمة المصرفية لدى مصر وتركيا.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: "تُجسد توسعة منصة التمويل التجاري التي تغطي عددا أكبر من البلدان التزامنا بتقديم خدمات تنافسية لعملائنا ودعمهم في توسعة أعمالهم التجارية. وقد صممت المنصة لتيسير الربط فيما بين عملائنا التجاريين الدوليين وإتاحة فرص الأعمال الجديدة لهم وتعزيز تواجدهم في الأسواق."
وقد شهد حفل إطلاق المنصة حضوراً متميزاً من جانب الوحدتين المصرفيتين، حيث ترأس وفد بنك البركة مصر الرئيس التنفيذي السيد حازم حجازي،
ومن جانب بنك البركة التركي،
ترأس الوفد المدير العام للبنك السيد مالك تمساح، علاوة على عدد من المسئولين من البنكين وممثلي عن الشركات الرئيسية والمجالس التصديرية في كلا البلدين.
والجدير بالذكر بأنه من المقرر أن تقوم مجموعة البركة بتوسعة هذه المبادرة لتشمل الوحدات التابعة لها في البحرين والجزائر والأردن وتونس، وذلك تجسيدا لالتزام المجموعة الراسخ بالمساهمة في تنمية التجارة الدولية في الأسواق التي تعمل فيها.
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