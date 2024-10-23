البركة تطلق منصة لعملائها في مصر وتركيا لتعزيز وتسهيل أعمالهم الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة البركة، التي تعد من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية وتتخذ من البحرين مقرًا لعملياتها، عن إطلاق توسعة لمنصتها للتمويل التجاري لتغطي عملاء وحدتيها المصرفيتين: بنك البركة مصر وبنك البركة تركيا. وسوف تمكن هذه المنصة الموردين والمصدرين المحليين من التواصل مباشرة مع شركاء التجارة دوليا.وتُعد هذه الشراكة هي الثالثة من نوعها التي تطلقها المجموعة لربط العملاء عبر مختلف الوحدات.

وتهدف توسعة المنصة إلى توظيف شبكة التواجد الجغرافي الواسع للمجموعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا في تحسين كفاءة وتنافسية خدمات التمويل التجاري المقدمة لعملاء المجموعة.



وتأتي مبادرة المجموعة الجديدة لربط عملاء وحدتيها في مصر وتركيا في الوقت المناسب بالنظر لما تشهده العلاقات التجارية بين البلدين حاليا من تنامي سريع، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 3 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، مما يجعل هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في توطيد علاقات الأعمال بينهما. كما تسهم في تنمية تدفقات النقد الدولي الأجنبي في الأنظمة المصرفية لدى مصر وتركيا.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: "تُجسد توسعة منصة التمويل التجاري التي تغطي عددا أكبر من البلدان التزامنا بتقديم خدمات تنافسية لعملائنا ودعمهم في توسعة أعمالهم التجارية. وقد صممت المنصة لتيسير الربط فيما بين عملائنا التجاريين الدوليين وإتاحة فرص الأعمال الجديدة لهم وتعزيز تواجدهم في الأسواق."



وقد شهد حفل إطلاق المنصة حضوراً متميزاً من جانب الوحدتين المصرفيتين، حيث ترأس وفد بنك البركة مصر الرئيس التنفيذي السيد حازم حجازي،

ومن جانب بنك البركة التركي،

ترأس الوفد المدير العام للبنك السيد مالك تمساح، علاوة على عدد من المسئولين من البنكين وممثلي عن الشركات الرئيسية والمجالس التصديرية في كلا البلدين.

والجدير بالذكر بأنه من المقرر أن تقوم مجموعة البركة بتوسعة هذه المبادرة لتشمل الوحدات التابعة لها في البحرين والجزائر والأردن وتونس، وذلك تجسيدا لالتزام المجموعة الراسخ بالمساهمة في تنمية التجارة الدولية في الأسواق التي تعمل فيها.